الحق بيع.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2024/1/17 في جميع محلات الصاغة بالمصناعية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 ارتفاعاً في محلات الصاغة المصرية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 رقماً جديداً قياسياً إذ بلغ سعر الجرام الواحد 3350 جنيه للبيع ونحو 3375 جنيه للشراء، وذلك على حسب ما سجله الدولار الأمريكي في البورصات العالمية تزامنا مع سعر الذهب عالمياً، ووفقاً لما أكده خبراء الاقتصاد فإنه هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع الذهب في مصر بشكل غير مسبوق خلال فترة قصيرة.

أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 ارتفاعها الغير معهود، حيث جاءت الأسعار وفق بورصة الذهب كالتالي.:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم سعر 3857 جنيه للبيع وقيمة 3828 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 3535 جنيه للبيع وقيمة 3509 جنيه للشراء.

في حين زاد سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 3350 جنيه للبيع ونحو 3375 جنيه للشراء.

بينما ارتفع جرام الذهب عيار 18 الأكثر تداولا إلى 2828 جنيه للبيع ونحو 2871 جنيه للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 الى 2250 جنيه للبيع ونحو 2233 للشراء.

أيضا سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 سعر 1928 جنيه للبيع ونحو 1914 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب عيار 21 وصل إلى 27000 جنيه مصري للبيع وبلغ سعر 26800 جنيه للشراء.

بينما استقر سعر الأوقية عالمياً نحو 2028 دولار للبيع، وسجل سعر 2027 دولار للشراء.

أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم

في الآونة الأخيرة زادت أسعار الذهب بشكل غير مبرر، ووفقاً لما صرحه خبراء الاقتصاد في مصر فإنه هناك عدة أسباب أدت إلى ذلك أبرزها التالي: