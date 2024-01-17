الحقي خزني في التلاجة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2024/1/17 في جميع الأسواق والمحلات || بكام كرتونة البيض

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 انخفاضاً جديداً، وبناء على ما سجلته بورصة الدواجن الرسمية فإن سعر الفراخ البيضاء للكيلو وصل إلى 67 جنيهاً، بينما بلغت أسعار الدواجن البلدي للكيلو نحو 110 جنيهات، كما سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر بقيمة 120 جنيها داخل البورصة وسعر 135 جنيهاً للمستهلك، ووفقاً لهذا الانخفاض فقد استقرت أسعار البط والحمام والبانيه.

أسعار الدواجن اليوم

واصلت أسعار اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 انخفاضها البطئ داخل بورصة الدواجن المصرية، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء قيمة 67 جنيهاً، وعلى الرغم من هذا الانخفاض الحادث إلا أن مربي الدواجن مازالوا يشهدون خسارة فادحة بسبب التذبذب وزيادة تكلفة تربيتها عليهم من حيث العلف والأدوية وإضافة إلى ذلك فلقد واصل سعر البيض الأبيض للكرتونة انخفاضه نحو 125-132 جنيهاً، وسجلت سعر كرتونة البيض البلدي قيمة 139 جنيهاً ليتم بيعها للمستهلك بسعر يتراوح بين 145-150 جنيهاً.

أسعار الدواجن في المزارع اليوم

استقرت أسعار الدواجن داخل البورصة والمحلات التجارية في الآونة الأخيرة بعدما شهدت زيادة غير مسبوقة في الأيام السابقة، وجاءت الأسعار على النحو التالي: