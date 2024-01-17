pdf الوجبة السابعة.. كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة، يترقب الالاف المواطنين على احر من الجمر الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة خلال الفترة الماضية، نظرا لكونهم في أمس الحاجة للحصول على الدعم وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد خلال تلك الفترة، ولذا تسعى الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة خاصة للمواطنين محدودي الدخل والفقراء، واليكم خطوات تحميل الكشوف.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

وقريبا سيقوم السيد وزير العمل بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة واعتمادها واخطار كافة الجهات المعنية حتى يتم الصرف لهؤلاء المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث كان الالاف من الاسر قد تقدموا للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية ولكن سيتم اختيار المستوفي للشروط فقط، واليكم خطوات تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي فقط اتبع ما يلي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

بعد أن يتم تحميل الصفحة الرئيسية للمنصة، اختر هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الآن قم بتحديد الاستعلام عن الوجبة السابعة.

قم باختيار اسم المحافظة التابع لها.

قم بالنقر على زر “استعلام”، وانتظر للحظات حتى تظهر قائمة بأسماء المشمولين.

قم بتحميل الملف بصيغة PDF والقيام بالبحث عن اسمك فيه.

كشوف المشمولين الوجبة السابعة 2024

وقريبا سيعتمد السيد احمد الاسدي كشوف المشمولين الوجبة السابعة 2024 استعداد لصرف الدعم المالي وفقا لعدد أفراد العائلة التي يشترط ألا تقل عن أربعة أفراد، ولكن يتم اختيار المستفيدين وفقا لتلك الشروط: