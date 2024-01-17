Kuruluş Osman مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 مترجمة للعربية على تردد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144، ساعات من الآن ويعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 الذي ينتظرها الالاف من محبي المسلسل على أحر من الجمر نظرا لما ستشهده من احداث مثيرة على غرار الحلقات الماضية، حيث يعد مسلسل قيامة عثمان واحدا من المسلسلات التاريخية الشهيرة التي تمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية عريضة منذ عرض الحلقة الاولى من الموسم الاول، وسنتعرف معا خلال تلك السطور على موعد مسلسل قيامة عثمان وتردد قناة الفجر الجزائرية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144

من المقرر أن يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 على قناة الفجر الجزائرية في موعده الاسبوعي المحدد له سابقا، حيث يعرض في يوم الخميس المقبل والموافق 18 من يناير 2024 في تمام الساعة 10 مساءا بتوقيت مصر، فيما يتم عرض الحلقة على قناة ATV التركية والتي تقوم بنقل المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت السعودية، والساعة 7 مساءا بتوقيت مصر.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144

يمكنك مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 مترجمة إلى اللغة العربية كاملة وبأعلى جودة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الشهيرة، التي تقوم بعرض مجموعة مختلفة ومتنوعة من اجمل المسلسلات والبرامج والافلام العربية على مدار اليوم لتسلية افراد الاسرة مجانا، ويمكنك استقبال تردد قناة الفجر على الاقمار الصناعية من خلال ادخال تلك الاحداثيات:

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

أو:

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

مسلسل قيامة عثمان 144

يترقب الكثيرين عرض مسلسل قيامة عثمان 144 خلال الساعات التالية عبر القنوات الفضائية، وسنتابع العديد من الأحداث الشيقة والتي من ضمنها خيانة جديدة ليعقوب تجاه قبيلة عثمان الخيانة التي قد ترتبت عليها هجوم جديد للمغول لقبيلة عثمان.