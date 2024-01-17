PDF مظلتي كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة العراق

تصاعدت وتيرة البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لشهر يناير 2024، في مختلف محافظات العراق، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن قرب إطلاق الوجبة ويأتي هذا البحث المتزايد، بعد أن أكدت الوزارة، أنها ستقوم بنشر أسماء المشمولين في البرنامج، على موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار سعيها إلى الشفافية في عملية التوزيع وأعرب المواطنون عن أملهم في أن يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، وذلك لتخفيف معاناتهم، وحصولهم على الدعم المادي الذي يُساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

لاستخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يجب على المواطنين العراقيين اتباع الخطوات التالية، :

التوجه اولا إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، في حال وجود حساب مسبق على الموقع

النقر على أيقونة “الإستعلام عن أسماء المستفيدين”.

إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الساري، مع التأكد من أن الحروف والأرقام المدخلة صحيحة، والتأكد من عدم وجود أخطاء إملائية.

اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور، وذلك من خلال الاطلاع على الجدول الزمني الذي تنشره الوزارة، والذي يتضمن معلومات مفصلة عن موعد إطلاق الوجبة، وأسماء المحافظات التي سيتم توزيع الدعم فيها، والمبالغ المخصصة لكل محافظة.

النقر على زر “بحث”، ثم انتظار ظهور النتائج، والتي قد تستغرق بعض الوقت، وذلك بسبب العدد الكبير من المتقدمين الذين يقومون بالاستعلام عن أسمائهم.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية

تفتح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أبوابها أمام المواطنين المحتاجين من كل مكان في العراق، لتسجيل أسمائهم في برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يوفر الدعم المادي للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية: