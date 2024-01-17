PDF مظلتي كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة العراق
تصاعدت وتيرة البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لشهر يناير 2024، في مختلف محافظات العراق، وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن قرب إطلاق الوجبة ويأتي هذا البحث المتزايد، بعد أن أكدت الوزارة، أنها ستقوم بنشر أسماء المشمولين في البرنامج، على موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار سعيها إلى الشفافية في عملية التوزيع وأعرب المواطنون عن أملهم في أن يتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، وذلك لتخفيف معاناتهم، وحصولهم على الدعم المادي الذي يُساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
لاستخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يجب على المواطنين العراقيين اتباع الخطوات التالية، :
- التوجه اولا إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية
- ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، في حال وجود حساب مسبق على الموقع
- النقر على أيقونة “الإستعلام عن أسماء المستفيدين”.
- إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية الوطنية الساري، مع التأكد من أن الحروف والأرقام المدخلة صحيحة، والتأكد من عدم وجود أخطاء إملائية.
- اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور، وذلك من خلال الاطلاع على الجدول الزمني الذي تنشره الوزارة، والذي يتضمن معلومات مفصلة عن موعد إطلاق الوجبة، وأسماء المحافظات التي سيتم توزيع الدعم فيها، والمبالغ المخصصة لكل محافظة.
- النقر على زر “بحث”، ثم انتظار ظهور النتائج، والتي قد تستغرق بعض الوقت، وذلك بسبب العدد الكبير من المتقدمين الذين يقومون بالاستعلام عن أسمائهم.
شروط برنامج الرعاية الاجتماعية
تفتح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أبوابها أمام المواطنين المحتاجين من كل مكان في العراق، لتسجيل أسمائهم في برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يوفر الدعم المادي للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ويحمل بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.
- أن يبلغ المتقدم من العمر 18 عامًا فأكثر في حالة الرجال، و15 عامًا فأكثر في حالة النساء.
- أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة أو الإعاقة، أو من الفئات المُحددة من قبل الوزارة، مثل الأرامل، والمطلقات، والأيتام، وأصحاب الأجور الدنيا، وأصحاب الدخل المحدود.
- أن يرفق المتقدم جميع المستندات المطلوبة للقبول في البرنامج، مثل: البطاقة الوطنية، وشهادة ميلاد، وشهادة زواج أو طلاق، وشهادة وفاة الزوج أو الزوجة، وشهادة الإعاقة، وشهادة دخل الأسرة.
- أن يلتزم المتقدم بجميع المعايير والضوابط التي تفرضها الوزارة، مثل: عدم امتلاكه عقارات أو أموال كبيرة، وعدم العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.