“بدون تشفير” تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مصر وغانا

تترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة مصر وغانا، التي ستقام يوم الخميس المقبل 18 يناير، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية وتأتي هذه المباراة بمثابة قمة أفزيقية حيث يلتقي المنتخب الوطني المصري، الذي يمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي، مع المنتخب الغاني، الذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين المميزين ويسعى المنتخب الوطني المصري إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل تعويض التعادل الذي حققه في المباراة الأولى، أمام منتخب موزمبيق، وضمان التأهل إلى الدور المقبل أما المنتخب الغاني، فيسعى إلى الفوز أيضًا، بعد الهزيممة المفاجئة التي تلقاها في اولي مبارياته امام منتخب الرأس الأخضر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، موعد مباراة القمة العربية بين منتخبي مصر وغانا، في الجولة الثانية لتقام المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية وتنقل المباراة مباشرةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورت وهي قنوات مشفرة ولكن هناك بعض القنوات الناقلة المجانية ومنها وتنقل المباراة مباشرةً عبر 10 قنوات مفتوحة مجانية، وهي كالتالي: