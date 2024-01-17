مبروك لجميع الطلاب.. هنا رابط استخراج نتائج التوجيهي الثانوية العامة الأردن 2023 – 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية
بعدها انتهاء الطلبة في الأردن من الاختبارات التكميلية لهذا العام ينتظر الطلبة أن يتم تحديد موعد نتائج التوجيهي لكافة الفروع العلمي والأدبي والشرعي والفروع المهنية، ويتم اختبار الطلبة المتقدمين على الامتحان التكميلي والاشتراك للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح ورفع المعدل، والتي تم التقديم عليها منذ شهر نوفمبر 2023 عبر منصة الامتحانات حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالمراحل التعليمية التالية من الدبلوم أو البكالوريوس.
نتائج التوجيهي الثانوية العامة الأردن 2023-2024
تعد نتائج التوجيهي الثانوية العامة التكميلية التي تم التقديم عليها منذ شهر نوفمبر 2023 واحدة من أهم البرامج التي تساعد الطلبة على استكمال متطلبات النجاح في الثانوية العامة والالتحاق بمراحل الدبلوم او البكالوريوس بعد ذلك، بدأت الاختبارات التكميلية في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر انتهت الاختبارات في الخامس عشر من شهر يناير تجري عمليات التصحيح في كافة محافظات الأردن، يتم إصدار بيان من وزارة التربية والتعليم الأردنية بتحديد مواعيد النتائج والاستعلام عنها عبر موقع الوزارة أو من خلال المواقع التابعة لها
طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة
يتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي الثانوية العامه بعد البيان الرسمي من خلال وزارة التربية والتعليم بظهور النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية عن طريق الخطوات التالية:
- التوجه الى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الإلكتروني.
- اختيار خدمات الطلاب من الخدمات الإلكترونية والدخول على نتائج توجيهي التكميلي.
- تحديد الفرع الخاص بالطالب علمي أو أدبي أو شرعي أو مهني
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في مكانه ونقل رمز التحقق ثم الضغط على استعلام
- تظهر نتيجة الطالب في المواد التي تم الاختبار بها فقط.
- وتقوم وزارة التربية والتعليم بالتفاعل مع الطلبة من خلال منصة إكس لعرض كافة البيانات الخاصة بالثانوية العامة.