مبروك لجميع الطلاب.. رابط استخراج نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

وفرت وزارة التعليم في سلطنة عمان الحصول على نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول 2024 من خلال البوابة الخاصة بالتعليم والاستعلام عن النتائج التابعة للوزارة لكافة المراحل التعليمية، حيث تساعد هذه الطريقة على الاستعلام عن النتيجة بسهولة وتمكن أولياء الأمور والطلاب من الدخول على البوابة الإلكترونية للنتائج، والتعرف على تفاصيل النتيجة وأداء الطلاب في النصف الأول من هذا العام.

نتائج الطلاب سلطنة عمان

انتهى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة في سلطنة عمان من أداء الاختبارات في النصف الأول لهذا العام يوم العاشر من شهر يناير الحالي، ولذلك ينتظر الطلبة وأولياء الأمور أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات، ويتمكن أولياء الأمور من معرفة مستوى الطلاب خلال هذه الفترة، يتم الإعلان عن النتائج في النصف الثاني من شهر يناير بعد انتهاء عمليات التدقيق واعتماد الدرجات الخاصة بمواد الامتحان.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلبة

من خلال بوابة وزارة التعليم في سلطنة عمان يتم إتاحة كافة الخدمات الخاصة بأولياء الأمور والطلبة ومنها الاستعلام عن النتائج كما يتمكن ولي الأمر من الحصول على تقارير الأداء الخاصة بالطالب من خلال الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الخاص بوزارة التعليم في سلطنة عمان.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها الخدمات الخاصة بالطالب.

إدخال الرقم المدني الخاص بالطالب ونقل رمز التحقق.

ثم الضغط على استعلام لمعرفة النتيجة.

الحصول على شهادة الطالب

يتمكن ولي الأمر بعد الاستعلام عن الدرجات الخاصة بالطالب ونجاحه في أحد الصفوف من الابتدائي وحتى الثانوي، أن يقوم بطلب شهادة الطالب من خلال: