اتغرج من البيت.. جميع القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 على النايل سات بجودة عالية HD

من خلال القنوات الناقلة لكأس أفريقيا يتمكن مشجعي الكرة في كل مكان من متابعة الحدث الأهم في قارة أفريقيا والساحرة المستديرة في بطولة كأس أمم أفريقيا، هذا الحدث الذي بدأ من السادس عشر من شهر يناير ويستمر حتى 11 من شهر فبراير على ملعب كوت ديفوار بمشاركة المنتخب المصري والعديد من المنتخبات في قارة أفريقيا.

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا

تصدر البحث عن القنوات التي تقوم بنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 المجانية التي تغطي مناطق شمال إفريقيا ومناطق الوطن العربي لمتابعة المنتخبات الأفريقية، تصدرت محركات البحث ومن هذه القنوات على النايل سات بي أن سبورت وقناة الفضائية الجزائرية الرياضية على استرا سات بالإضافة إلى عدد من القنوات الإفريقية مثل قناة تيلي تشاد، تنقل المباريات هيئات الإذاعة في الدول الأفريقية منها تنزانيا وهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا وهيئة البث الغاني في غانا، بالإضافة إلى كل من غينيا وموزمبيق وبتسوانا وغيرها من الدول الأفريقية التي تقوم بنقل تلك المباريات ضمن كأس أمم إفريقيا 34، والتي يمكن متابعتها عبر الأقمار الأوربية والإفريقية.

تردد قناة بي إن سبورت والقنوات الناقلة لأمم أفريقيا

تقدم قناة بي إن سبورت الحاصلة على نقل مباريات كأس أمم إفريقيا ويمكن متابعتها على القمر الصناعي نايل سات من خلال:

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

قناة الجزائرية الرياضية الفضائية على القمر الصناعي استرا سات

التردد: 12577.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي 3/4

قناة فوكس سبورت على النايل سات

التردد: 12284.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كأس أمم أفريقيا

النسخة 34 من كأس أمم أفريقيا المقام في كوت ديفوار، وسط منافسة قوية من 24 منتخبا من المنتخبات الوطنية، انطلق كأس الأمم في الثالث عشر من شهر يناير ويستمر حتى 11 من شهر فبراير

كواحد من أكبر الأحداث الرياضية الدولية عبر أكثر من 100 قناة يتم بث مباريات كأس أمم أفريقيا

تنقل المباريات في المنطقة العربية من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية وأيضا من خلال قناة الجزائرية الأرضية