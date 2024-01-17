ننشر.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمة المتكامله 2024 بالرقم القومي moss.gov.eg عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

جميع ذوي الهمم في مصر يريدون الاستعلام عن بطاقة الخدمة المتكامله 2024، حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الذي صرحت به وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك لمنح درجة الإعاقة الخاصة بكل شخص من ذوي الهمم حتى يتمكنوا من الحصول على الامتيازات والمساعدات الممنوحة لهم من الدولة دون أي عائق أو رفض، حيث يتم تفعيل هذا الكارت أو بطاقة الخدمة المتكاملة لذوي الهمم من خلال الوزارتين معًا.

الاستعلام عن بطاقة الخدمة المتكامله 2024

يجب اتباع بعض الخطوات حتى يتم الاستعلام عن بطاقة الخدمة المتكاملة 2024 في مصر، لمساعدة ذوي الهمم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهذه الخطوات هي كالتالي:

يجب الدخول أولا على موقع المجالس الطبية الخاص بتقديم بطاقة الخدمة المتكاملة.

ثم نختار جملة ” الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي” من الاختيارات الظاهرة على الموقع.

ويتم كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

يجب إضافة كلمة مرور خاصة بالشخص المتقدم والاحتفاظ بها.

ثم نختار كلمة “بحث”.

وفي النهاية تظهر نتيجة الاستعلام بشكل نهائي وصحيح من الموقع الرسمي ذاته.

كيفية الحصول على بطاقة الخدمة المتكاملة

بعد خضوع ذوي الهمم للكشف الطبي، وتحديد الإعاقة الخاصة بهم قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير رابط لمعرفة نتيجة حصولهم على بطاقة الخدمة المتكاملة، وذلك وفق خطوات تتمثل في: