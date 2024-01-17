مفتوح الان.. رابط التسجيل في مسابقة توظيف أعوان الشرطة الجزائرية 2024 عبر الموقع الرسمي والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

للعمل على المشاركة في حماية أمن الوطن قامت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر بالإعلان عن فتح مسابقة توظيف أعوان الشرطة من الذكور من خلال عدة اختبارات، يتم تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني للشرطة الجزائرية، وكذلك منصات التواصل الرقمي للشرطة ويتم وضع الاستمارات الخاصة بملفات الترشح للمشاركة في المسابقة في مقرات أمن الدوائر وأمن الولايات في كافة أنحاء الدولة، من خلال التفاصيل التالية نتعرف على رابط مباشر للحصول على الاستمارة وكيفية الاشتراك في المسابقة.

مسابقة توظيف أعوان الشرطة بالجزائر

تم وضع مجموعة من الشروط الخاصة بمسابقة توظيف أعوان الشرطة في الجزائر حتى يتمكن من تنطبق عليه الشروط من الالتحاق بالعمل من هذه الشروط:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية مقيم بشكل دائم في الدولة.

توافر شروط اللياقة البدنية.

لا يقل عمر المتقدم عن 19 عام ولا يزيد عن 25 عام عند التقديم.

أن يتمكن من اجتياز الفحص الطبي واجتياز الاختبارات المتقدم عليها.

أن يتصف بحسن السير والسلوك والحصول على المؤهل المناسب للوظيفة.

طول المتقدم لا يقل عن 170 سم.

تقديم الأوراق المطلوبة ومنها نسخة من شهادة الميلاد.

شهادة إثبات الموقف من الخدمة العسكرية.

تقديم الشهادة العائلية للمتزوج.

استمارة التوظيف في مسابقة توظيف أعوان الشرطة الجزائرية 2024

يتم الحصول على استمارة التوظيف وتعبئة البيانات الخاصة بها في التقديم في أعوان الشرطة الجزائرية من خلال الخطوات التالية: