لولو الحبوبة.. تردد قناة وناسة الجديدة 2024 على نايل سات وعرب سات خلي أطفال تتسلى وتستمتع بوقتها

تردد قناة وناسة الجديدة 2024، وناسة هي القناة الأشهر والأفضل بين مختلفة القنوات التي تعلق بها ملايين الأطفال منذ انطلاقها وأصبحت هي القناة التي يثقون فيها ويستمتعون بوقتهم في مشاهدتها، تحسن القناة إختيار المحتوى وهذا ما يزيد من تعلق الأطفال بها أكثر وأكثر، تعمل قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات وهو ضمن الأقمار الأشهر التي يمكن لأي جهاز استقبالها بسهولة، كما أن وناسة هي قناة عربية سعودية تعمل طوال 24 ساعة بدون توقف والمحتوى التي تقدمه متنوع من بين ترفيهي وتعليمي وديني، ويأتي هذا من أجل استفادة الأطفال بالوقت.

كما أن القناة حريص على تعديل سلوك الأطفال لذا تقدم لهم بعض الإرشادات والنصائح الهامة، استطاعت قناة وناسة أن تكون سبباً في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال طوال الوقت لتميز المحتوى الخاص بها واختلافه عن أي قناة، واليوم عبر موقعنا ننشر لكم تردد قناة وناسة الجديدة 2024.

تردد قناة وناسة الجديدة 2024

وناسة عالم من الأبداع والتميز والأفكار الجديد لأن لا يوجد أي قناة على الساحة الفضائية متشابه مع قناة وناسة ولذلك أصبح اسمها يتصدر محركات البحث الأولى على جوجل منذ فترة طويلة، وخاصةً بأن القناة تقوم خلال هذه الفترة بتقديم أغاني وأناشيد جديدة لن تعرض من قبل ويأتي تردد القناة على النحو التالي:.

التردد : 11470.

القمر الصناعي: : نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات كاملة لضبط إشارة قناة وناسة للأطفال

تنزيل القناة على الجهاز يحتاج لبعض الخطوات البسيطة كي تعمل ويقضي الطفل أطول وقت ممكن أمامها وكل ما عليكم هو اتباع ما يلي:.

أولا قم بتشغيل جهاز التلفزيون. استخدم ريموت الرسيفر في الضغط على ايقونة الاعدادات العامة. اختر إضافة تردد جديد. ثم حدد كلمة الضبط اليدوي للقناة. تظهر الاقمار المتاحة. حدد القمر الصناعي نايل سات ثم إضافة رموز تردد القناة. بعد الانتهاء قم بالضغط على تثبيت وانتظر تعريفها على الجهاز. الضغط على تشغيل.

تردد قناة وناسة على عرب سات