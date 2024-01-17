مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 على قناة الفجر الجزائرية ومترجمة على قصة عشق

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144، تزايدت عملية البحث عن الحلقة الجديدة من المؤسس عثمان التي تحمل أحداث وتفاصيل قوية، يعد مسلسل قيامة عثمان من أنجح المسلسلات التاريخية التي التركية التي حققت أكبر قاعدة جماهيرية في مختلف دول العالم، تم انطلاق النسخة الأولى من المسلسل في عام 2019 وبعدها تم الإعلان أن المسلسل سوف يضم خمسة مواسم متتالية لأنه تكملة لمسلسل أرطغرل

لذلك تعلق ملايين المتابعين بالمسلسل وأصبح لديهم حماس وشوق ولهفة لمعرفة الأحداث كاملة حتى نهايته لمعرفة ما التي تصل إليه الدولة العثمانية وسط مكائد وتدبيرات المغول للتخلص من عثمان و تدمير وضياع الدولة، لذلك يترقب الجميع من المتابعين موعد طرح مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 بفارغ من الصبر لذا ترقبوا معنا لكي نتعرف سوياً على المزيد من التفاصيل.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144

الكثير من المتابعين لن يتوقفون عن البحث عن الحلقة 144 تزامناً مع انطلاق الحلقة في موعدها الرسمي، لقد خاض عثمان أرطغرل معارك كثيرة وبعد محاولات كثيرة استطاع أن يكشف سر الخائن الذي تسلل بين قابة كاي، ومن جهة أخرى تم إنقاذ فاطمة من الأسر ولذلك تشهد الحلقة القادمة تطورات كثيرة، لأن عثمان مازال يخطط للتخلص نهائياً من المغول وقائدهم الذي يكون السبب دائماً في وضع المكائد، رغم أن عثمان ثلاث الأبناء وأصغر أبناء أرطغرل لكن هو من يتولى حكم الدولة لشجاعته وبالفعل نجح في ذلك وما زال ينفذ وصيته تجاه الدولة.

موعد مسلسل قيامة عثمان الموسم 5

يعرض مسلسل قيامة عثمان على شاشة قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 9 مساءً كونها القناة الرسمية للعرض وفي غضون ساعات قليلة ينطلق عرض الحلقة 144، كما يعرض المسلسل غداً الخميس 17 من يناير 2024 على قناة الفجر الجزائرية وعلى موقع قصة عشق مترجم وعلى موفع النور مترجم باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024