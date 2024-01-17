“شوف اسمك فيهم” استخراج كشوفات اسماء نقل النفوس عموم محافظات العراق الوجبة الجديدة 2024 موقع وزارة الداخلية

أصبحت الوجبة الجديدة من نقل النفوس، من أكثر الأمور بحثًا في الوقت الحالي، نظرًا لأهميتها الكبرى التي تُفيد العديد من المتقدمين، حتى أن هذه الوجبة تشمل ما يُقارب من مليون مواطن راغبين في تغيير الإسم واللقب الخاص بهم، إضافة إلى أن ذلك يكون عبر بوابة المواطن الحكومية التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، حتى يسهل على الجميع في إمكانية التعديل دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان معني في دولة العراق.

استخراج كشوفات اسماء نقل النفوس

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة في العراق، وفقًا لما يلي:-

في البداية يُرجى الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية العراقية الرسمي.

بعد ذلك يُرجى القيام بالضغط على أيقونة “خدمات نقل النفوس”.

تحديد الوجبة التي عليها الدور.

إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمواطن.

كذلك يُرجى القيام بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتتمكن من التعرف على جميع أسماء المقبولين في الوجبات الجديدة من نقل النفوس.

شروط التقديم في خدمة نقل النفوس

جاءت أهم شروط التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، وفقًا لما يلي:-