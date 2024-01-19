تردد القنوات

ميدو ضرب لولو.. لتعرف ما حدث بعدها اضبط تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

ahmedalyمنذ ساعة واحدة
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تردد قناة كراميش الجديد
تردد قناة كراميش الجديد

إن كنت رب أسرة ولديك أطفال صغار، فلا بد أنك تدرك أهمية ضبط تردد قناة كراميش الجديد، وذلك لأن تلك القناة واحدة من القنوات المفضلة لدى الصغار، خاصة من سن ثلاث سنوات إلى خمسة سنوات، فهي تقدم مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال بمختلف اللهجات العربية، وتناقش مختلف الأشياء، فتعلم الأطفال بعض السلوكيات، وتعطيهم العديد من المعارف والمعلومات.

تردد قناة كراميش الجديد

يمكنك الآن ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2024 لأطفالك بكل سهولة، وذلك لكي تعطيهم الفرصة للاستمتاع والتعلم في نفس الوقت، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أغنيات الأطفال التي يسهل حفظها وتأتي بموسيقى جميلة ومبهجة، إليك قيم التردد على عرب سات ونايل سات:

القمر الصناعيالترددالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالجودة
نايل سات11315عمودي27500 3 / 4أس دي
عرب سات11390عمودي275005 /6أتش دي

خطوات ضبط تردد كراميش الجديد

الآن يمكنك أن تتبع الخطوات التالية من أجل ضبط تردد القناة:

  • أولًا: عليك تشغيل جهاز الاستقبال والتلفاز.
  • ثانيًا: من جهاز التحكم عن بعد اضغط على القائمة.
  • ثالثًا: عليك اختيار الإعدادات.
  • رابعًا: قم بتحديد الإدخال اليدوي.
  • خامسًا: حدد القمر الصناعي وادخل القيم السابقة.
  • سادسًا: اضغط على بحث واترك جهاز الاستقبال يجري عملية البحث.
  • سابعًا: بعد أن ينتهي الجهاز من عملية البحث قم بالضغط على “حفظ التغييرات”.

الآن بمجرد خروجك ستجد القنوات الجديدة في نهاية القمر الصناعي لديك، يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالشكل المناسب لك، أو ضمها لقنوات الأطفال.

تذكر أن هذه القنوات ممتعة ومفيدة ولكن لابد ألا نترك الأطفال لمدد طويلة أمامها خاصة الأقل من عامين لأنها قد تؤثر بشكل سلبي على مفرداتهم اللغوية وعلى ردود أفعالهم واستجاباتهم للمواقف المختلفة خاصة في تلك السن الصغيرة.

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ahmedalyمنذ ساعة واحدة
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