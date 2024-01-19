ميدو ضرب لولو.. لتعرف ما حدث بعدها اضبط تردد قناة كراميش الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

إن كنت رب أسرة ولديك أطفال صغار، فلا بد أنك تدرك أهمية ضبط تردد قناة كراميش الجديد، وذلك لأن تلك القناة واحدة من القنوات المفضلة لدى الصغار، خاصة من سن ثلاث سنوات إلى خمسة سنوات، فهي تقدم مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال بمختلف اللهجات العربية، وتناقش مختلف الأشياء، فتعلم الأطفال بعض السلوكيات، وتعطيهم العديد من المعارف والمعلومات.

تردد قناة كراميش الجديد

يمكنك الآن ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2024 لأطفالك بكل سهولة، وذلك لكي تعطيهم الفرصة للاستمتاع والتعلم في نفس الوقت، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أغنيات الأطفال التي يسهل حفظها وتأتي بموسيقى جميلة ومبهجة، إليك قيم التردد على عرب سات ونايل سات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11315 عمودي 27500 3 / 4 أس دي عرب سات 11390 عمودي 27500 5 /6 أتش دي

خطوات ضبط تردد كراميش الجديد

الآن يمكنك أن تتبع الخطوات التالية من أجل ضبط تردد القناة:

أولًا: عليك تشغيل جهاز الاستقبال والتلفاز.

ثانيًا: من جهاز التحكم عن بعد اضغط على القائمة.

ثالثًا: عليك اختيار الإعدادات.

رابعًا: قم بتحديد الإدخال اليدوي.

خامسًا: حدد القمر الصناعي وادخل القيم السابقة.

سادسًا: اضغط على بحث واترك جهاز الاستقبال يجري عملية البحث.

سابعًا: بعد أن ينتهي الجهاز من عملية البحث قم بالضغط على “حفظ التغييرات”.

الآن بمجرد خروجك ستجد القنوات الجديدة في نهاية القمر الصناعي لديك، يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالشكل المناسب لك، أو ضمها لقنوات الأطفال.

تذكر أن هذه القنوات ممتعة ومفيدة ولكن لابد ألا نترك الأطفال لمدد طويلة أمامها خاصة الأقل من عامين لأنها قد تؤثر بشكل سلبي على مفرداتهم اللغوية وعلى ردود أفعالهم واستجاباتهم للمواقف المختلفة خاصة في تلك السن الصغيرة.