“فرحة كبيرة لأصحاب المعاشات” حقيقة زيادة المعاشات في فبراير 2024

حقيقة زيادة المعاشات في فبراير 2024، يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن حقيقة الخبر الذي تم نشره على عدد كبير من المواقع الالكترونية ، وهو صرف زيادة في المعاشات شهر فبراير 2024، ولاقى الخبر اهتمام كبير من قبل أصحاب المعاشات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين بسبب غلاء الأسعار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة زيادة المعاشات في فبراير 2024 .

حقيقة زيادة المعاشات في فبراير 2024

حيث ينتظر عدد كبير من أصحاب المعاشات في شتى المحافظات المصرية تطبيق الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، والتي أكدت أنه من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات قبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك لدعم الأير المصرية لشراء مات يلزمهم من طعام وشراب، وأشار مصدر مسؤول بمجلس رئاسة الوزراء أنه من المقرر أن يتم تطبيق قرار زيادة المعاشات دون الحاجة إلى قرار مجلس النواب، ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش 2024

فيما أكد اللواء”جمال العوضي” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن الحد الأدنى للمعاشات أصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه، أما الحد الأقصى للمعاشات فأصبح 10080 بدلاً من 8720 جنيه، وسوف يطبق هذا القرار على الأشخاص الذين أنهوا الخدمة بداية من 1 يناير 2024، وهذا وقد تم رفع الحد الاشتراك التأميني طبقاً لقانون رقم 148 لعام 2019والذي يفيد أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني أصبح 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه والحد الأقصى للتأمين هو 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه على أن يتم تطبيق هذه الزيادة بداية من 1 يناير 2024.