شاومينج بيغشش.. تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول

تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2024، انطلقت اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 أولى امتحانات الشهادة الإعدادي في مادتي اللغة العربية والخط العربي وسط حالة من الانتظام والاستقرار داخل اللجان المدرسية، حيث تقوم كل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بتفقد سير الامتحانات والتأكد من التزام الطلاب بالتعليمات والتأكد من الضوابط الأمنية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وخلال الساعات الماضي ارتفع بحث الطلاب عن تسريب امتحان اللغة العربية، وبعدها بدأت عمليات البحث تتزايد على مواقع التواصل وخاصة فيس بوك وتليجرام للوصول إلى صفحات الغش والحصول على تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2024، لذا ترقبوا معنا السطور التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2024

لقد انتشرت العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية أن هناك صفحات شاومينج بيغشش جديدة ظهرت على مجدداً وتقوم بنشر تسريبات لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث قام بعدها الكثير من الطلبة والطالبات بالبحث المكثف للوصول لتلك الصفحات والتأكد من الأخبار المتداولة، وسريعاً ما قامت وزارة التربية والتعليم بنفي تلك الأخبار وأكدت أنها نماذج من امتحانات السنوات الماضية ولا يوجد أي سؤال مسربة من امتحانات الطلاب وكل هذا مجرد تلاعب بعقول الطلاب ولا أساس له من الصحة تحذر الطلاب من استخدام تلك الأساليب لأن حالة رصد أي حالة غش يتم تحويلها للمساءلة القانونية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادي الترم الأول 2024

حسب التقويم الدراسي والخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم يأتي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:.