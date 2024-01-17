Results لينك نتائج نصف السنة للدراسة المتوسطة والاعدادية في العراق 2024 جميع المحافظات

تستعد وزارة التربية العراقية، لعقد امتحانات نصف السنة للدراسة المتوسط والإعدادية في مختلف المحافظات، فضلاً عن أن هذه الإمتحانات جاءت بعد تجهيزات ملائمة لقيام كل طالب بتأدية الإمتحانات، حتى أن الجميع يحرص مباشرة على طريقة سهلة للقيام بإستخراج النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي، وموقع نتائجنا التي بها جميع النتائج الخاصة بكل طالب في العراق.

Results لينك نتائج نصف السنة للدراسة المتوسطة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج نتائج نصف السنة للدراسة المتوسطة والإعدادية في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا.

أو الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم على الفور إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص بكل طالب.

بعد ذلك يُرجى تحديد المرحلة التي ترغب فيها.

كذلك الفصل الدراسي الأول.

الضغط على ايقونة “تنزيل الكشوفات”.

ليتم تحميلها في النهاية بكل سهولة.

تعليمات امتحانات السنة الدراسية المتوسطة والإعدادية

جاءت اهم التعليمات الهامة لكي يتم التقديم على امتحانات السنة الدراسية المتوسطة والإعداداية، وفقًا لما يلي:-