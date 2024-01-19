طلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024.. وخطوات أساسية في حالة ضياعها أو سرقتها

أصبح طلب البطاقة الذهبية أحد أهم الموضوعات التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية الجزائرية أن التسجيل للبكالوريا متاح الآن، ولكن يشترط في التسجيل دفع رسوم، وهذه الرسوم لا تقبل إلا من خلال البطاقة الذهبية فقط، لهذا لابد أن يتمكن كل طالب من الحصول على البطاقة الذهبية لكي يتمكن من إكمال عملية التسجيل الخاصة به.

طلب البطاقة الذهبية

إن كنت أحد الطلاب الراغبين في التسجيل في البكالوريا للعام الدراسي الحالي، فعليك أن تقوم بـ طلب البطاقة الذهبية، وذلك لكي تتمكن من استكمال عملية التسجيل ودفع الرسوم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا: عليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبريد الجزائري.

ثانيًا: قم بتسجيل الدخول على الموقع.

ثالثًا: الآن من القائمة الأساسية لابد أن تختار “خدمات البطاقة الذهبية”.

رابعًا: عليك الآن تحديد نوع الطلب الخاص بك، وعليك أيضًا أن تقوم بتحديد نوع البطاقة هل هي من النوع العادي أم البريميوم.

خامسًا: ستصلك رسالة نصية في رقم سري للحساب البريدي الخاص بك.

أخيرًا: إن قمت باختيار البطاقة الممتازة أو البريميوم، فعليك أن تعي أنها تصدر وترسل في البريد السريع وذلك مقابل رسوم تبلغ 1200 دينار جزائري، وتصل إليك في خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام كحد أقصى، ويمكنك استخدامها بالطبع بعد الاستلام.

ماذا تفعل في حالة فقدان البطاقة الذهبية؟

بالطبع يمكن أن تتعرض البطاقة للضياع أو السرقة، وفي حالة حدث هذا عليك أن تذهب فورًا إلى أقرب مكتب بريدي، وأن تطلب منهم تجميد البطاقة، وإن لم يكن ذلك متاحًا يمكن أن تقوم بتجميد البطاقة من تطبيق بريدي موب، أو تطبيق ECCP.

بعد التجميد يمكنك أن تشرف في استصدار بطاقة جديدة، وفور الانتهاء من الخطوات كما وضحنا من قبل سيصلك رقم سري جديد خاص بالبطاقة الجديدة.