لا تحرم صغارك منها واضبط لهم تردد قناة بيبي كيدز للأطفال الجديد بتحديث يناير 2024

تعرف على تردد قناة “بيبي كيدز” للأطفال عبر فقرات هذا المقال، حيث هذه القناة هي إحدى القنوات الفضائية البارزة، وهي التي تقدم محتوى متنوعاً للأطفال يتضمن برامجاً تعليمية وترفيهية، فضلاً عن عرض مجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات الكرتونية، كما تحظى القناة بإعجاب الأطفال في مختلف الفئات العمرية، وتعد واحدة من القنوات المجانية المتاحة للأطفال على الأقمار الصناعية، وتحتل مكانة بارزة بين قنوات الأطفال في الوقت الحالي.

التفاصيل التقنية لتردد قناة بيبي كيدز على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث 2024

تتميز قناة بيبي كيدز بتقديم مجموعة هائلة من الأفلام الكرتونية، تشمل القديمة والحديثة على حد سواء، إضافةً إلى ذلك، تعتبر واحدة من القنوات الرائدة التي تعرض أفلاماً شهيرة جداً ومحبوبة بين جميع الأطفال الصغار، وتقوم القناة ببث محتواها على مدار اليوم دون انقطاع، مما يجعلها أفضل طريقة ترفيهية للأطفال، وفيما يتعلق بالتردد الخاص بها، فهو كالتالي:

التردد: 11393.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

بالإضافة إلى التردد البديل:

التردد: 11603.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 7/8.

يذكر أن اسم القناة على الرسيفر هو Baby Kids، وجودة البث هي من النوع العادي.

هل يمكن مشاهدة البث المباشر لقناة بيبي كيدز عبر الإنترنيت؟

للأسف لا تتاح إمكانية مشاهدة قناة بيبي كيدز عبر الإنترنت برابط رسمي، نظراً لعدم توفر موقع خاص بها، وكذلك عدم وجود قناة رسمية لها على منصة الفيديو الشهيرة “يوتيوب”، ولكن تمتلك قناة بيبي كيدز عدة صفحات على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، ويمكنكم من خلال هذه الصفحات الحصول على جدول ومواعيد عرض برامجها اليومية والأسبوعية.

على أية حال يمكن مشاهدة البث المباشر للقناة بطريقة غير رسمية عبر استعمال تطبيقات مشاهدة قنوات التلفزيون التي تعمل على الهواتف الذكية.