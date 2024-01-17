لا تحرم صغارك منها واضبط لهم تردد قناة كراميش للأطفال الجديد بتحديث يناير 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تعرفوا على تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات، فهي قناة عربية مخصصة للأطفال تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني إضافة إلى برامج مختلفة موجهة للصغار، تقوم القناة ببث برامجها مجاناً على مدار اليوم وتتطلع القناة إلى تكوين جيل واعٍ من خلال برامجها التعليمية وأغانيها الممتعة التي تحمل قيماً تربوية وتعليمية، كما تسعى القناة جاهدة إلى توفير المعلومات الصحيحة للأطفال من خلال برامجها التثقيفية التي لا تخلو من المرح.

تعرفوا على تردد قناة كراميش للأطفال بآخر تحديث لعام 2024 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

يذكر أن اسم القناة على الرسيفر هو Karameesh، وجودة البث هي من النوع العادي.

هل يمكن مشاهدة البث المباشر لقناة كراميش عبر الإنترنيت؟

تتاح إمكانية مشاهدة برامج قناة كراميش عبر الإنترنت بسبب وجود قناة رسمية لها على منصة الفيديو الشهيرة يوتيوب، وتمتلك قناة كراميش عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكنكم من خلالها الحصول على جدول ومواعيد عرض برامجها اليومية والأسبوعية، وعلى أية حال يمكن مشاهدة البث المباشر لكراميش عبر استعمال تطبيقات مشاهدة قنوات التلفزيون التي تعمل على الهواتف الذكية.

ما هي البرامج التي يتم تقديمها على قناة كراميش؟

تقدم القناة مجموعة من الأغاني والأناشيد الموجهة للأطفال، منها أعمال فنية لنجوم الصغار مثل زينة عوض ولين الغيث ورندة صلاح، تتميز هذه الأغاني بتقديمها بدون إيقاع، وتشمل مجموعة متنوعة من الأناشيد التي يؤديها الأطفال الصغار، حيث يقومون بتوجيه رسائل تعليمية للأطفال، تحذرهم من الأخطاء وتعلمهم كيفية تجنبها، بالإضافة إلى ذلك، إليكم أشهر 5 برامج تعرضها كراميش.