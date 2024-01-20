قدم دلوقتي .. رابط التقديم على وظائف القطار الكهربائي بالأوراق المطلوبة

هيئة القطار الكهربائي الخفيف lrt توضح تفاصيل بشأن وظائف أمن محطات القطار، والتي تضم محطة الشروق، ومحطة بدر والعاشر من رمضان، والروبيكي، ومحطة المستقبل، وذلك براتب شهري ثابت يبدأ من 4500 جنيه، إليكم شروط التقديم على وظائف محطة القطار الكهربائي والأوراق المطلوبة للقبول.

وظائف القطار الكهربائي

أوضحت هيئة القطار الكهربائي الخفيف الشروط المطلوب توافرها في المواطنين الراغبون في التقديم على الوظيفة، وهي كالتالي:

طول المتقدم للوظيفة يكون ملائم وجسمه متناسق.

أن يكون المتقدم نال على مؤهل دبلوم أو إعدادية.

إجادة المتقدم للقراءة والكتابة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف

قبل التقديم على وظائف القطار يجب تجهيز بعض الأوراق المطلوبة للقبول في الوظيفة، وهي كالتالي:

شهادة فيش جنائي ساري.

أصل شهادة الميلاد.

نسخة من شهادة المؤهل.

ما يثبت الموقف من التجنيد.

صورة شخصية حديثة.

مميزات وظائف القطار الكهربائي الخفيف

منحت هيئة القطار الكهربائي الخفيف المقبولين في وظائف القطار بعض المميزات، التي تجعل من تلك الوظائف فرصة للشباب، وتأتي تلك المميزات كما يلي: