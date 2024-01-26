اعرف دلوقتي .. العطل الرسمية في العراق وموعد عيد الفطر والأضحى 2024

يبحث الجمهور العراقي عن تقويم العطلات الرسمية في العراق للعام 2024، حيث تتميز العراق بالكثير من الأعياد منها الدينية أو الوطنية، ويتم منح العطلات الرسمية لكافة المواطنين والعاملين، وذلك للاستمتاع بأوقاتهم بدون أعباء العمل، وقد أوضحت الأمانة العامة في مجلس الوزراء عن موعد العطلات الرسمية، لذلك سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن العطلات الرسمية في العراق.

العطل الرسمية في العراق

من أكثر المواضيع تداولًا هو العطلات الرسمية في العراق لعام 2024، حيث يتم الإعلان عنها كل عام بداية من شهر يناير، ومن أهم هذه الأعياد، يأتي عيد العمال والاحتفال بيوم الجيش العراقي، مع الأعياد الرسمية الأخرى، وقد جاء جدول العطلات كالتالي:

إجازة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير 2024.

أما عيد الجيش العراقي يوم 6 من يناير 2024.

كما تأتي الإجازة ليوم نوروز الموافق 21 من مارس 2024.

بينما إجازة عيد الفطر يوم 10 من أبريل 2024.

إجازة عيد العمال في يوم 1 من مايو 2024.

بالنسبة لإجازة عيد الأضحى في يوم 16 من يونيو 2024.

بينما تكون الإجازة الخاصة برأس السنة الهجرية يوم 7 من يوليو 2024.

أما إجازة ثورة 14 تموز ستكون يوم 14 من يوليو 2024.

كما تكون إجازة عاشوراء في يوم 16 من يوليو 2024.

من المقرر أن تكون إجازة نصف العام للعام الدراسي الجديد في 27 من يناير 2024، والتي تستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا، بعد ذلك يستأنف الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024.

أهمية العطلات الرسمية بالنسبة للطلاب

تمثل العطلات الرسمية أحد الأمور الهامة والتي يعتبرها البعض أنها من الفرص الكبيرة لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية، والتي تمنح الكثير منهم الراحة من فترة الدراسة على مدار العام الدراسي، كما أنها تهم الأطفال لكي تحافظ على صحتهم النفسية و تمنحهم الشعور باستعادة طاقتهم على المذاكرة، إلى جانب أنها تزيد من إنتاجية العمل للموظفين، ويتم العودة إلى العمل مرة أخرى بشكل أقوى.