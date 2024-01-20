من هُنــا .. رابط استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 

قامت هيئة الحماية الاجتماعية في دولة العراق بإصدار استمارة خاصة بالبيان السنوي للرعاية الاجتماعية يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر كانون الثاني لعام 2024 وأصدرت أيضًا بيانات بالرواتب الخاصة بالدعم من الرعاية الاجتماعية ولابد أن يقوم المواطنين المستفادين من الدعم بملء استمارة تحديث البيانات حتى لا يتم استقطاع الدعم منهم المقدم من الرعاية الاجتماعية وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية التحديث والشروط المتوفرة للتقديم.

استمارة البيان السنوي للرعاية الاجتماعية

لكي يتم تحديث البيان السنوي للرعاية الاجتماعية في دولة العراق لابد من إتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل في الآتي:

في البداية لابد من الدخول إلي موقع مظلتي: من هنا.

الخطوة التالية لابد من تعبئة الاستمارة الالكترونية بكل دقة ووضوح وبطريقة صحيحة والتأكد من صحتها.

الخطوة التالية لتعبئة الاستمارة هي أن يقوم المستفيد من الدعم بإرفاق كافة المستمسكات المطلوبة ويقوم بمراجعة البيانات

في النهاية يقوم المستفيد بالضغط على “إرسال” لتحديث البيانات.

المستمسكات المطلوبة للاستمارة الخاصة بالبيان السنوي

لكي يتم سحب الاستمارة الخاصة بالبيان السنوي على موقع مظلتي اكدت الهيئة الخاصة بالحماية الاجتماعية انه على المستفادين من الرعاية الاجتماعية ضرورة اللجوء لمكاتب الاستنساخ لسحب الاستمارة مع توافر الشروط الآتية: