شوف دلوقتي .. الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

كثير من المواطنين يهتمون بكثرة التساؤل عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة التي تمت إضافتها ضمن قائمة برنامج تكافل وكرامة، حيث عملت وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة إلكترونيا، من خلال الموقع الخاص بالوزارة حيث أن المعاش المقدم من الوزارة يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن رب الأسرة، كما أن هذا المعاش يعد دخلا ثابتًا بشكل شهري، وسوف نقوم بتوضيح كيفية الإستعلام عن الأسماء الجديدة بالرقم القومي من خلال السطور التالية.

الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خدمة الاطلاع على الأسماء الجديدة من مستفيدي معاش تكافل وكرامة ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

قم بفتح الرابط الإلكتروني الرسمي لموقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

اضغط على خانة خدمة استعلم عن نتيجتك.

قم بإدخال الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم الخاص بالمتقدم للبرنامج.

اضغط على زر استعلم الآن.

سوف تظهر نافذة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمتقدم صاحب الرقم القومي مع ذكر حالة القبول أو الرفض.

شروط التقديم في برنامج الدعم تكافل وكرامة 2024

هناك عدة مستندات يجب توافرها لنجاح عملية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024 وهذه المستندات تتمثل في التالي: