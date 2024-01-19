اعرف حالًا .. موعد نزول مكافأة الطلاب في المدارس 1445 السعودية

يبحث العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول مكافأة المدارس التي تعد من أهم المكافآت المقدمة من الحكومة للطلاب لسد احتياجاتهم والتخفيف عن الوالدين وهي عبارة عن منحة مالية يتم تقديمها للطلاب شهريًا طوال العام الدراسي وتختلف المكافأة من مرحلة تعليمية إلي مرحلة أخري فتبدأ المنحة من مائتان وخمسين ريال سعودي إلي ستمائة ريال سعودي وفي هذا المقال سوف نوضح شروط الحصول على المنحة وموعد تنزيلها.

موعد نزول مكافأة الطلاب

تم الإعلان عن موعد نزول المنحة للطلاب عبر نظام نور في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة التعليم والتي يتم صرفها على النحو التالي:

تم صرف أول مكافأة للطلاب في شهر ربيع الثاني في يوم الخميس الموافق السادس والعشرون من شهر أكتوبر لعام 2023.

تم صرف المكافأة الثانية في شهر جمادي الأول الموافق السابع والعشرون من شهر نوفمبر لعام 2023.

تم صرف المكافأة الثالثة في شهر جمادي الثاني في يوم السابع والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2023.

يتم صرف المكافأة الرابعة في شهر رجب في يوم الأحد الموافق الثامن والعشرون من شهر يناير لعام 2024.

يتم صرف المكافأة الخامسة في شهر شعبان في يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرون من شهر فبراير لعام 2024.

يتم صرف المكافأة السادسة والأخيرة في شهر رمضان في يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرون من شهر مارس لعام 2024.

شروط الحصول على مكافآت الطلاب في السعودية

لكي يتم الاستفادة من المكافآت للطلاب في السعودية لابد من توافر مجموعة من الشروط تتمثل في الآتي: