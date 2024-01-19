من هُنــا .. رابط تسجيل التكميلي 2024 في الأردن وكيفية التقديم

تم الكشف من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الأردن عن الشروع في التقديم للاختبار التكميلي للثانوية العامة والتي يتم البحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي ويبحثون عن كيفية التسجيل فيها وتم الابتداء في تلقي الطلبات من بداية يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الماضي وانتهي في يوم السادس والعشرون من شهر أكتوبر الماضي وسوف نتعرف في هذا المقال عن كيفية التسجيل والرابط الالكتروني للتسجيل بالتفصيل.

رابط تسجيل التكميلي

حددت وزارة التربية والتعليم في دولة الأردن رابط الكتروني لتسجيل في التكميلي للطلاب وهدف هذا التسجيل هو زيادة درجات طلاب الثانوية العامة، ويتم التسجيل من خلال النقر هنا، وسوف يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات.

كيفية التسجيل في تكميلي الأردن

لكي يتم التسجيل في تكميلي الأردن لابد من السير على مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:

الخطوة الأولي يتم الدخول إلي موقع وزارة التربية والتعليم، من هنا.

الخطوة الثانية يتم الدخول إلي “قسم الامتحانات”.

الخطوة الثالثة القيام بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة في مكانها المخصص بدقة ووضوح.

الخطوة الرابعة القيام بإدخال رقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الالكتروني للطالب.

الخطوة الخامسة يتم فيها اختيار المواد التي يرغب الطالب في التسجيل التكميلي فيها.

الخطوة السادسة والأخيرة القيام بالضغط على “تسجيل”.

الرسوم المطلوبة للتسجيل التكميلي للمعيدين 2023/2024

لكي يتم الاشتراك في التسجيل التكميلي تم تحديد رسوم من قبل وزارة التربية والتعليم يتم دفعها أثناء التسجيل على النحو التالي: