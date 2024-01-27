من هُنــا .. لينك استمارة التقديم على البحرية العراقية 2024 للدراسة الاعداديه

وزارة الدفاع في العراق قد طلبت من خريجي 6 الاعدادي العلمي و من هو خريج الدراسة المتوسطة أن يقدموا على للالتحاق بالكلية البحرية، وأيضًا إلي مركز التدريب المهني البحري، ‏تبعًا للضوابط المحددة والشروط للذين يريدون الالتحاق بأكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية للعام الدراسي 2023-2024، ‏حيث يتم ذلك تبعًا لجدول تلقي الطلاب في المحافظات المقررة، ‏وفي هذا المقال سنقوم بـ إخباركم عن الشروط المطلوبة لكي تستطيع التقديم في الكلية الحربية وكذلك مركز التدريب المهني البحري العراقي، كما سنخبركم بـ رابط التقديم، ‏والأوراق والوثائق المطلوبة .

استمارة التقديم على البحرية العراقية

‏قامت القيادة البحرية في وزارة الدفاع عبر بيان رسمي بدعوة الالتحاق بالكلية البحرية والمركز الخاص بالتدريب المهني البحري وذلك من خلال خريجي 6 الاعدادي العلمي والدراسة المتوسطة فقط، ‏حيث أنهم يتمكنوا من التقديم عن طريق موقع وزارة الدفاع العراقية الرسمية، وذلك ابتداءً بداية يوم 16 كانون الثاني والنهاية تكون يوم 19 كانون الثاني الحالي، وذلك تبعًا للشروط المقررة سابقًا للالتحاق في وزارة الدفاع والوثائق الرسمية المطلوبة وجدول المراجعة المرفق.

شروط القبول في الكلية البحرية 2024

‏هناك شروط خاصة لكي يتم القبول في الكلية البحرية وأيضا معهد التدريب المهني البحري، وهي الشروط تتمثل في:

‏أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

‏أن يكون المتقدم من خريجي القسم العلمي ‏المتوسطة أول إعدادي .

‏يلزم أن يكون معدل المتقدم 65% ليكي يتمكن من الدراسة ‏في قسم العلوم البحرية و 75% للدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

‏يشترط لدراسة المتقدم في قسم علوم الهندسة البحرية، أن يكون درجته في مادتي الفيزياء والرياضيات لا تقل عن 75.

‏أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وذو اخلاق.

‏أن يكون عمره المتقدم يتراوح ما بين 17 عام و21 عام .

‏ ‏يشترط أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والكشف الطبي .

‏أن يكون ليس لدي أي سابق فصل، ولا سابقة في حكم جنائي مخل بالأمانة والشرف

رابط استمارة التقديم على الكلية البحرية العراق 2024

سوف يتم تفعيل الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة الدفاع العراقية الرسمي، وذلك في الوقت المقرر لبداية تلقي طلبات الالتحاق في الكلية البحرية والمعهد.