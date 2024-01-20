اعرف دلوقتي .. موعد فتح حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

ازدادت عملية البحث عبر الإنترنت من قبل المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الإجتماعي وذلك لعام 2024، للفئات محدودي الدخل كما صرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق عن طرح عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، حيث يتم ذلك في 13 محافظة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عن هذا الموضوع بالتفصيل تابعونا.

حجز شقق الإسكان الإجتماعي

صرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية داخل مصر عن تاريخ بدء حجز شقق الإسكان الإجتماعي، 2024 ،سوف يبدأ في شهر مارس القادم، والجدير بالذكر وضحت الوزارة الشروط والأماكن والمستندات المطلوبة، وبينت أن التقديم يتم من هنا، بالإضافة إلي كيفية التقديم لكي تحصل على الشقق، قامت وزارة الإسكان بتوفير عدد من شقق الإسكان الاجتماعي لفئات محدودي الدخل في بعض المحافظات داخل جمهورية مصر العربية.

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2024

كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لفئات محدودي الدخل، حيث تتراوح بين 184000 إلي 400 ألف جنية، كما يتم ذلك حسب المساحة والموقع.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي

يوجد عدة مستندات مطلوبة لكي تحصل على شقق الإسكان الاجتماعي لابد من توفيرها وهي تتمثل كالتالي: