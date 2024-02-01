اعرف دلوقتي .. موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٥

الموعد الخاص ببدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1445 وفقا للتقويم الدراسي تعد من ضمن المواعيد الضرورية جدا التي بحث عنها جميع المواطنين على أرض المملكة العربية السعودية وهو أمر ينشغل به الجميع بالأخص أولياء الأمور والطلاب وسوف نتحدث عن جميع تفاصيل نهاية الفصل الدراسي الثاني وكذلك مواعيد الإجازات بشكل رسمي خلال هذا المقال.

موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وزارة التربية والتعليم بالمملكة قامت بالكشف عن موعد الاختبارات النهائية التي تتم وفقا لهذا العام 1445 للفصل الثاني وهل هناك بعض التعديلات التي يتم الحصول عليها لجميع الطلبة والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة فهي بالفعل تتم على نحو الآتي:

الاختبارات النهائية للفصل الثاني لعام 1445 سوف يكون يوم الأحد الذي يكون موافق 5 من شهور شعبان 1445 والموافق أيضا الخامس عشر من شهر فبراير 2024 .

كما أن انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني سوف تكون في اليوم الذي يكون موافق 12 من شهر شعبان 1445 الموافق 21 من شهر فبراير 2024,وهذا اليوم قد يكون إجازة رسمية لتأسيس السعودي.

موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية كشفت مؤخرا عن نهاية الفصل الدراسي الثاني ، مما يوجد بعض الاختبارات التي تتم وذلك يوجد بعض العطلات المختلفة مثلا اليوم التأسيسي وبعض الاحتفالات التي تتم بالمملكة فسوف يكون يوم الخميس الموافق 5 من شهر شعبان 1445 موعد الاختبارات الرسمية بعد حصول المواطنين على العطلة الرسمية وبعد الانتهاء من الاختبارات تبدأ العطلة يوم 21 من شهر فبراير الموافق 11 من شهر شعبان 1445.