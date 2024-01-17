استعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم اول برقم الجلوس واسم الطالب عبر الموقع الرسمي

صار الصف الرابع الابتدائي من الصفوف التعليمية الهامة في مصر مع تغيير المناهج وشكوى الطلاب وذويهم من المنهج الدراسي الجديد، وبعد انتهاء الاختبارات الخاصة بهم الأيام الماضية بالتأكد هناك قلق كبير بين أولياء الأمور قبل الطلاب بشأن الدرجات ويبحثون عنها باستمرار للتعرف على درجات الأبناء لا سيما أن الدرجات لم تعد بالأرقام كما كانت بل بالألوان وفي السطور القادمة نوضح لكم موعد نتيجة الرابع الابتدائي حسب قرار وزارة التعليم.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 ترم اول

من المعروف أن اختبارات هذه الصفوف لا تزيد عن خمسة أو ستة أيام وفقًا للمواد الدراسية المضمونة في المنهج الدراسي الخاص بهم، وبالفعل على إثر تلك المعلومة فإن امتحانات الرابع الابتدائي في مصر قد انقضت منذ عدة أيام قليلة البعض بيوم الرابع عشر من الشهر والبعض الآخر بالثالث عشر أي أن الطلاب الآن في فترة الإجازة والراحة الخاصة بهم، والجدير بالذكر أنه على مدار فترة الامتحانات لم تكن هناك أي مشكلات أو صعاب واجهت الطلاب ولم يشتكي أي منهم أو ذويهم من الاختبارات أو الأجواء العامة في الفصول واللجان، وهو من الأمور المطمئنة بالإضافة إلى قيام لجان التصحيح بالمراجعة والتصحيح الاختبارات مباشرةً بعد انتهاء الطلاب منها.

نتيجة اختبارات الرابع الابتدائي الفصل الأول

حتى الآن لم يعلن عن نتيجة أي محافظة أو إدارة تعليمية ومازال التصحيح مستمرًا قبل الوصول إلى مرحلة المراجعة والإعلان عن النتائج ولم يعلن بعد عن الموعد النهائي، وحتى هذا الحين عندما تظهر النتائج يتم الاطلاع عليها من خلال موقع مديرية التعليمية للمحافظة التابع لها الطالب إذ أن كل محافظة لها بوابتها التعليمية يتم معرفة النتائج من خلالها أو الكشوف المدرسية الموجودة بكل محافظة، وستظهر النتائج هنا.