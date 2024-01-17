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“استخراج Pdf” أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 العراق عموم المحافظات
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم حالة من التفاعل والبحث، عن قائمة أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة فقد أصبح بإمكان المواطنين العراقيين معرفة أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة عن طريق رابط الاستعلام المقدم من قبل الوزارة الداخلية العراقية وقد أوضحت الوزارة أن الرابط متاح على موقعها الإلكتروني، ويمكن للمواطنين الدخول إليه وكتابة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على زر “البحث”وأشارت الوزارة إلى أن الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة يتم بطريقة إلكترونية سهلة، من خلال القيام بخطوات بسيطة وسريعة.
أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024
أوضحت وزارة الداخلية العراقية أن خدمة نقل النفوس متوفرة إلكترونياً، على موقعها الإلكتروني، ويمكن للمواطنين الدخول إليه وكتابة بياناتهم الشخصية، من خلال القيام بخطوات بسيطة وسريعة، وهي كالتالي:
- يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمة نقل النفوس الإلكترونية، الدخول مباشرة إلى موقع وزارة الداخلية العراقية، والذي يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط
- بعد الدخول إلى الموقع، يجب النقر على زر “الخدمات الإلكترونية”، والذي يقع في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية للموقع.
- بعد النقر على زر “الخدمات الإلكترونية”، ستظهر صفحة تحتوي على قائمة بالوجبات المتاحة للخدمة. يجب تحديد الوجبة الجديدة التي تشمل اسم المواطن الذي يرغب في نقله.
- الخطوة التالية قم بكتابة جميع البيانات الشخصية للمواطن، بما في ذلك الاسم الجديد. يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل الضغط على زر “البحث”.
- بعد أن يتم كتابة جميع البيانات الشخصية، يجب الضغط على زر “البحث” سيتم عرض نتيجة الاستعلام على الشاشة، والتي ستوضح ما إذا كان اسم المواطن قد تم قبوله أم لا.