يافرحة المصريين بال 1000 جنيه.. تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة القوى العاملة

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2024 ضمن أهم الموضوعات التي يتداولها البعض الفترة الأخيرة على المواقع والصفحات حتى في الشوارع، يهتم المواطنين بمنحة العمالة كونها منحة رسمية حكومية تم صرفها من قبل بقرار رسمي من مجلس الوزراء بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقد تم الاعلان عن المنحة لأول مرة في عام 2021 وهذا جاء بسبب انتشار وباء كورونا لأنها كانت فترة صعبة للغاية وقع فيها ضرر كبير على ملايين الأسر بسبب توقف العمل بسبب الإجراءات الوقائية وفرض الحظر للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين.

منحة العمالة في المرة الأولى كان من المقرر صرفها لمدة 3 اشهر وكل شهر 500 جنيه ليكون إجمالي المنحة 1500 جنيه وفي شهر أكتوبر تم مد المنحة 3 دفعات أخرى بتوجيهات من السيد الرئيس ووصل إجمالي المنحة لـ 6 أشهر 3000 جنيه، واليوم نوضح لكم حقيقة عودة تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2024

عند فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات المواطنين للاستفادة من المنحة تتم من خلال زيارة الموقع المختص لذا عليكم اتباع ما يلي:

القيام بفتح المتصفح ثم اختيار وزارة القوى العاملة. ثم الخدمات الإلكترونية. اختيار منحة العمالة الغير منتظمة. إضافة الرقم القومي المكون من 14 رقم. الضغط على دخول. ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة. والنقر على حفظ.

1000 جنيه لأصحاب العمالة الغير منتظمة

هناك منحة تصرف بشكل فعلي للعمالة الغير منتظمة على مستوى الجمهورية لكن لا علاقة لها بمنحة 1000 جنيه التي تتزايد الأخبار والتساؤلات عنها هذه الفترة، وهذا ما يدل أن الأخبار المنتشرة لا تمسع الواقع بشئ بل هي مجرد شائعات لأن وزارة القوى العاملة لم تنشر أي تصريح أو بيان بوجود منحة بل تنوه طوال الوقت لأن هناك بعض الأشخاص تستخدم تلك الأساليب والهدف منها النصب وتحذر المواطنين عدم مشاركة أي معلومات شخصية مع أي شخص.