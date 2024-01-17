استقبل الآن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 لمتابعة مباراة مصر وغانا مجاناً بدون تشفير وبجودة عالية

بعد أول مباراة بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بين كل من منتخب غينيا والآخر كوت ديفوار واهتم الجميع خاصةً مشجعي كرة القدم بمعرفة تردد القنوات التي تنقل المباريات مجانًا ولا سيما إذا كانت تلك القنوات جودتها واضحة وليست سيئة في الصوت أو الصورة وقد تمثلت كل تلك المزايا في قناة الجزائرية الأرضية ولكن الفرق أنها ستقوم ببث مباريات معينة فقط ولمشاهدة تلك المباريات بدون رسوم أو اشتراك تعرفوا معنا على ترددها.

كأس الأمم الأفريقية على الجزائرية الأرضية

كما ذكرنا فإن القناة لن تبث على شاشتها جميع المباريات الخاصة بالبطولة بل عدد معين وهو سبعة فقط وقد تم إذاعة البعض من تلك المباريات بالفعل ولم يتبقى إلا القليل وكانت المباراة الأولى بين كوت ديفوار وغينيا قد نقلت على شاشتها، مع العلم أن انتهاء البطولة سيأتي بيوم الحادي عشر من فبراير ولكن ستتوقف القناة عن بث المباريات قبل هذا التاريخ.

تردد قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباراة مصر وغانا

يستطيع أي مشجع كروي الآن يرغب في تشجيع منتخب بلده بشكل مجاني أن ينزل قناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة منتخبه وهو يلعب ويشارك في البطولة إذ أن هناك عدد كبير من المنتخبات المصرية والجزائرية والإفريقية التي انضمت إلى كأس الأمم الأفريقية وهذه التجربة ستكون مجانيةً تمامًا، وقد تم توضيح تردد القناة الجديد لمشاهدة تلك المباريات بأفضل جودة كالتالي:

قمر هوت بيرد Hot bird تردده 11680.

تصويب الخطأ بكود ⅚.

للترميز يتم كتابة الرقم 27500.

جودة القناة اتش دي.

وكما ذكرنا فإن المباريات على تلك القناة ستكون بجودة نقية تمامًا، أما لقمر نايل سات الأشهر فإن: