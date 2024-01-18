لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 وطريقة استخراج النتائج والاطلاع عليها

لم ينقضي على نهاية اختبارات الخامس الابتدائي في مصر سوى عدة أيام قليلة وبدأت التساؤلات بين ذوي الطلاب للتعرف على موعد ظهور النتائج لأن الصف الخامس الابتدائي صار واحد من الصفوف الهامة والمخيفة للطلاب وذويهم حسب شهادة وآراء الكثير من الآباء في مصر بعد التعديلات الجديدة التي كان الهدف منها هو مساعدة الطلاب على اكتساب مهارات أكثر نظرًا للتطور العقلي الذي يمر به الطلاب بشكل واضح، ولكن مازال هناك قلق كبير من نتائج الاختبارات وقد طمأنت الوزارة الجميع بشأن الدرجات والاختبارات وأوضحت تفاصيل التصحيح والمراجعة كما سنوضح لكم فيما يلي.

الإعلان عن نتائج الخامس الابتدائي

بشكل طبيعي بعد انقضاء الاختبارات يبدأ الجزء الثاني من العملية وهو التصحيح للأوراق كلها في اللجان المخصصة ثم المراجعة ورصد الدرجات كما هي لهذا فإن ذلك الأمر وبصورة طبيعية يحتاج إلى بعض الوقت حتى يكون لكل طالب الدرجات التي يستحقها بالفعل، ولكن على الرغم من ذلك فإن بيانا وزارة التعليم يوضح أن عملية التصحيح قد بدأت بالفعل وأوشكت على الانتهاء ليبدأ الجزء الثاني وهو رصد الدرجات وفي غضون الأيام القليلة الآتية ستكون النتائج متوفرة بجميع المدارس وكذلك بوابة التعليم الخاص بكل محافظة، مع العلم أن الدرجات لن تكون بالأرقام كما كان النظام قديمًا بل صارت بالألوان إذ أن لكل لون دلالة معينة من الدرجات.

استخراج نتيجة الخامس الابتدائي

بعد قيام جميع المحافظات في الجمهورية بعملية تصحيح اختبارات الخامس الابتدائي ورصد الدرجات يستطيع الطالب أو ذويه معرفة تلك النتائج إما من خلال كشوفات المدرسة بطريقة سهلة حيث تحصل كل مدرسة على درجات طلابها، أو من خلال بوابة التعليم الأساسي إذ تضاف عدة معلومات متعلقة بالطالب والمرحلة التعليمية والصف وما إلى ذلك قبل عرض نتيجته.