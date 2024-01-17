حقيقة رفع سعر الخبز المدعم في مصر .. مجلس النواب يشير إلى خطورة الموقف

الكثير من التساؤلات والجدل الذي انتشر في الأيام القليلة الماضية بعد أن انطلقت بعض الأخبار عن اقتراب موعد رفع أسعار رغيف الخبز المدعم مرة أخرى وهو الأمر الذي أدى إلى إقامة الكثير من اللقاءات والاجتماعات من أجل مناقشة هذا القرار والاتفاق على حل نهائي وقد تم الإعلان عن ملابسات هذا الموقف وللحقيقة تابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

حقيقة رفع سعر الخبز المدعم

وفق الأقاويل التي تم تداولها لدحض هذا الخبر الخاص بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم مرة أخرى فأوضحت إحدى النائبات أن سعر الخبز لا يمكن أن يرتفع عن هذا الحد لأنه لا يمكن لأي مواطن مصري الاستغناء عنه وفي ظل هذه الظروف الصعبة من غلاء جميع الأسعار للمنتجات بأكملها فلا يمكن المساس بسعر رغيف الخبز ولن يكون هناك قبول أو نظر لهذا الاقتراح بأي شكل من الأشكال حتى لا يشعر المواطن المصري بالضغط، وقد أكدت ذلك في محادثتها الهاتفية في برنامج “المساء مع قصواء” وأوضحت أن الخبز سلعة أساسية لا يمكن أن ترتفع عن هذا الحد لعدم القدرة على الاستغناء عنها أو تقليلها، وهو ما تحدث بشأنه أحد النواب في اللجنة الاقتصادية أن سعر رغيف الخبز إذا زاد أو ارتفع سيكون مثل القشة التي كسرت ظهر البعير وستؤدي إلى الكثير من الجدل فيما بعد.

وتحدثت في ناحية أخرى خاصة بأجور العاملين في المخابز وأنها على مدار الأعوام الأربعة الماضية لم ترتفع بأي شكل، وإذا كان في مقدور الحكومة أن تقوم بتلك الخطوة وتساعد في الرواتب ستكون هذه لفتة مميزة ومعينة من قبل الحكومة المصرية، ولكن تحتاج تلك الخطوة إلى دراسة أكبر لا سيما أن أسعار المواد المستخدمة في صنع الخبز ارتفعت كثيرًا وعلى الرغم من هذا فإن الدعم لازال مستمرًا.