طريقة تسجيل المهنة في خانة الوظيفة بالبطاقة الشخصية وما هي المتطلبات؟

يرغب الكثير من الأفراد في مصر التعرف على خطوات ومتطلبات تسجيل مهنتهم في خانة “المهنة” أو “الوظيفة” في البطاقة الشخصية إذ أن هناك عدد من الشروط التي على المواطن تقديمها من أجل التأكد من جهة عمله قبل إضافة هذه المهمة في بطاقته، وقد ذكر “استشاري مشروع مهني” أن تلك الخدمة تحتاج لبعض النقاط الهامة لمعرفتها تابعوا معنا.

تسجيل الوظيفة في خانة المهنة بالبطاقة الشخصية

يوضح الاستشاري أن أهم متطلب لتسجيل وظيفة المواطن في البطاقة الخاصة به هو توافر استمارة قياس المهارات الرسمية التي يتم الحصول عليها من خلال وزارة العمل، مع العلم أن تلك الخانة الخاصة بالموظفين والمهنيين والحرفيين ستكون عبارة عن ثلاثة أقسام هم:

مهني كفء وذلك بضمان استمارة قياس المهارات. الثاني هو مهني مدرب بضمان الاستمارة وقد تخطى الاختبارات والتدريبات الرسمية المخصصة له. الثالث المهني الخبير وذلك بعد أن يمر ثلاث سنوات على عمله الذي يرغب في تسجيله في البطاقة.

وهذه هي الدرجات أو الاقسام التي يتم على إثرها تقسيم العاملين أو المهنيين في خانة المهنة بالبطاقة الشخصية ويجب في المقام الأول الحصول على استمارة المهارات.

مشروع مهني 2030 في مصر

كما وقد ذكر الاستشاري شادي شلبي أن هناك دور كبير لتلك التدريبات والدورات المهنية التي يتم الإعلان عنها مثل المشروع الجديد “مهني 2030” الذي سيقام المؤتمر الأول له على أرض العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لوجود عدد مختلفة من الوزارات والجهات السيادية المختلفة تحت إشراف ورعاية مجلس الوزراء في مصر، إيمانًا من جميع الجهات بمدى أهمية هذه التدريبات ودورها في التطوير المهني والمجتمعي وكذلك سيساعد على النهوض بالبلاد والتقدم بها بأفضل طريقة خاصةً مع مواكبة التطورات الحالية في مختلف المجالات.