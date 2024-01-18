بشري سارة لبعض المواطنين .. خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموين للفئات المستحقة

الفترة الأخيرة شهدت تحديثات وتغييرات كثيرة فيما يتعلق ببطاقة التموين الشخصية لهذا قد يعيد المواطنين تساؤلهم بشأن نقطة ما معروفة ولكن قد تكون قد تغيرت أو تم تحديثها بمتطلبات أخرى مثل خدمة إضافة المواليد ببطاقة التموين، إذ أن الحكومة المصرية في الفترة الماضية قد قللت عدد الأفراد في الأسرة الواحدة المستفيدين منها لهذا سيكون هناك تغييرات في ضوابط إضافة المواليد على البطاقة ولمعرفة الشروط والتفاصيل تابعوا معنا.

فئات مستحقة لإضافة المواليد في بطاقة التموين

الجدير بالذكر أنه في السابق كان هذه الخدمة متوفرة لكافة المواطنين في مصر ولأي فئة ولكن بعد التغييرات الأخيرة ثم اختيار فئة معينة فقط من المواطنين الذين يحق لهم إضافة حديثي الولادة على تلك البطاقات وهم:

من يحملون كروت الخدمات المتكاملة. المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وكذلك أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وبالتأكيد أسر الشهداء المصريين.

إضافة المواليد من بوابة مصر الرقمية على بطاقة التموين

كما ذكرنا فإن الفئات السابقة فقط من يحق لها أن تضيف أبنائها حديثي الولادة على بطاقة التموين ولا يحق لغيرهم بذلك، ولمعرفة خطوات الإضافة يتبع الآتي: