برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2024 جميع المحافظات

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2024 جميع المحافظات،أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لكراسات الإجابة الخاصة بطلاب الصف السادس الإبتدائي في جميع المحافظات، لتصبح النتائج متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور من خلال الرابط الرسمي التي أعلنت عنه الوزارة والذي سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية …

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2024 جميع المحافظات

حيث يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالإطلاع على نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2024 جميع المحافظات، والتي أصبحت متاحة أمام الجميع سواء من خلال موقع الوزارة أو الصفحة الرسمية لكل محافظة على الانترنت.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم على أن الوزارة حرصت على متابعة سير الامتحانات في جميع اللجان على مستوى الجمهورية،والتي انتهت دون تقديم أي شكوى سواء من الطلاب أو من المدرسين، هذا بجانب اهتمام الوزارة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وأكدت الوزارة إلى أن الامتحانات كانت من النماذج الاسترشادية التي أعلنت عنها الوزارة قبل بداية الامتحانات على الموقع الرسمي لها أو على صفحة الوزارة على الفيس بوك وقناة مدرستنا الفضائية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكترني للإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي للعام الدراسي 2023-2024 والذي يمكنكم الإستعلام عنه من خلال اتباع الخطوات الآتية: