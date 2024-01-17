LINK الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير عبر موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية

LINK الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق والخاص بأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، التي تعد من أهم مصادر الدخل للكثير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على LINK الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية…

برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

حيث تسعى الحكومة العراقية دائماً على مساعدة عدد كبير من المواطنين العراقيين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العراق بل وعدد من الدول العربية بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، وأعلنت وزارة العمل العراقية عن LINK الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة شهر يناير 2024،وأكدت الوزارة إلى أنه من المقرر أن تعلن عن بقية الكشوفات تباعاً .

وأكد وزير العمل العراقي أن الوزارة تلقت عدد كبير من الطلبات الخاصة ببرنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أن الوزارة لم توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كما يجب ألا يقل سن المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

LINK الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية