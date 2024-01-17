غيوم وأمطار.. توقعات حالة الطقس ليوم الأربعاء في المملكة العربية السعودية 17 يناير 2024 الموافق 5 جمادى الآخرة 1445 هـ

نشر المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء 5 جمادى الآخرة 1445 الموافق 17 يناير 2024، حيث من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق الشرقية والرياض، ستكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق القصيم، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وستترافق هذه الحالة بنشاط في الرياح السطحية، ومن الممكن أيضاً تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في بعض المناطق الواقعة في مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

حالة البحر وسواحل المملكة في 5 جمادى الآخرة 1445 هـ

ستكون الرياح السطحية في خليج العرب شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 25-45 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج فهو يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والبحر متوسط الموج إلى مائج

بالنسبة للبحر الأحمر فالرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

أما ارتفاع الموج فيتراوح بين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الجنوبي، وبين متر ومترين على الجزء الأوسط والشمالي، وحالة البحر فسيكون خفيفاً إلى متوسط الموج.

توقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية في مدن السعودية الأربعاء 17 يناير 2024