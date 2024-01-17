epedu.gov.iq وزارة التربية نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق موقع نتائجنا لعرض جميع النتائج

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن اقتراب امتحانات مرحلة الثالث متوسط في مختلف محافظات العراق، التي من المؤكد أن تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 21 من شهر يناير 2024، وذلك في جميع المديريات التعليمية بالعراق، مع مراعاة بأن جميع الإمتحانات تم الإستعداد لها بشكل ملائم مع تهيئة اللجان التي يخوض بها الطلبة الإمتحانات، وفي هذا سنوضح لكم في السطور التالية كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط، ليتعرف عليها الجميع.

epedu.gov.iq وزارة التربية نتائج الثالث متوسط

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها بكل سهولة لعرض النتائج الخاصة بكل طالب وطالبة في العراق، وخاصة للمرحلة الثالث متوسط، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يُرجى إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

تحديد المرحلة الدراسية كذلك.

ليتم بعد ذلك مباشرة عرض النتيجة واستخراج الكشوفات الخاصة بالنتائج.

موقع نتائجنا لعرض نتيجة الثالث متوسط

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أنه يمكن الحصول على نتيجة الثالث متوسط الدور الأول في جميع المحافظات، والعمل على استخراج الكشوفات المعنية، عبر موقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة لسهولة الحصول على النتائج في العراق، مع سهولة في تحديث الموقع الخاص بالنتائج، بحيث يسهل على الطلبة وأولياء الأمور في معرفة النتائج والدرجات التي تم الحصول عليها.