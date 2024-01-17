كشوفات الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة العراق 2024.. رابط تنزيل الكشوفات pdf عبر منصة مظلتي

كشوفات الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة العراق 2024 واحدة من الموضوعات المهمة جداً التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين، فئة كبيرة من المواطنين كانوا يعتمدون على المبلغ النقدي الذي يحصلون عليه من الرعاية الاجتماعية في ظل ظروفهم الصعبة،لذلك تصدرت الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية محركات البحث على جوجل وضمن عمليات البحث الرائجة منذ فترة طويلة، تدهورت الحالة الاقتصادية في العراق بسبب الحرب الأوكرانية مع روسيا وهذا ما جعل الأسعار تتضاعف وظرلاوف المعيشة أصبحت صعبة للغاية لذلك تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الفئة المتعففة عن طريق دعم الرعاية، تابعوا الفقرات التالية وسوف نقدم لحضراتكم معلومات جديدة عن كشوفات الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة العراق 2024

كشوفات الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة العراق 2024

تستهدف وزارة العمل الفئات الأولى بالرعاية وتقدم لهم مبلغ نقدي لسد احتياجاتهم، والعمل على تقديم يد العون دائماً لأن هذه الفئة البسيطة لا تمتلك أي سجلات تجارية أو رواتب شهرية أو تأمينات إجتماعية، إجمالي المساعدات التي تقدمها الوزارة للمواطنين على مدار السنة الماضية 2023 وصل 900 ألف، كما قدمت الحكومة عدة أنظمة للدعم منها دعم نقدي ودعم علاجي دعم دوائي ودعم غذائية لكن للفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق وأهما أن يكون المواطنين من الجنسية العراقية ومقيمين داخل الدولة بصورة منتظم، وخلال الساعات القليلة القادمة تجهز الوزارة لإصدار بعض التصريحات ويأمل المواطنون أن يتم الإعلان عن موعد رفع كشوفات الدفعة السابعة وموعد صرف المستحقات.

رابط مفعل للاستعلام عن الدفعة الأخيرة يناير 2024