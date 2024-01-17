خطوة بخطوة...ضَمَّ تردد قناة وناسة TV لقائمة قنواتك ومتحرمش أطفالك من لولو وميدو
كيفية ضبط تردد قناة وناسة للأطفال بنات وأولاد
يرغب الكثير في ضبط تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي عرب سات والنايل سات ولكن يقف التردد وباقي بينات الاستقبال عائق أمام الشخص بجانب عدم معرفة البعض علي خطوات البحث اليدوي بتحديد القنوات المراد تنزيلها فقط دون غيرها، وفي سطور قليلة نوضح لكم تردد وبيانات الاستقبال وأيضا خطوات استقبال القناة خطوة بخطوة.
تردد قناة وناسة للأطفال 2024 التحديث الأخير نايل سات
ذادت اهتمام الأمهات المدّة الأخيرة بقناة وناسة للأطفال التي لاقت قَبُول شديد عند الأطفال نظرا لما تقدمه من أفلام كرتونية جذابة متناسبة مع أعمار الطفولة من عام واحد حتي ثمانية أو عشر أعوام، لوحظ ذلك الاهتمام بكثرة عمليات البحث عبر محركات البحث المتقدمة مثل جوجل، ويكون تردد القناة وبياناتها كالتالي:
|ضبط تردد القناة
|11470
|ضبط معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|ضبط معدل الاستقطاب
|عمودي (H)
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة وناسة الجديد 2024 عرب سات بدر6
تقدم قناة وناسة شخصيات كرتونية ملهمة للأطفال وتبعث في محتواها رسائل عدّة تحث الطفل علي عدم ارتكاب الأخطاء والتحلي بصفات وأخلاقيات حميدة، من الشخصيات الملهمة شخصية لولو وشخصية دودو وهم الأشهر في محتوي القناة، ويمكنك استقبال تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات بدر 6 بإدخال البيانات التالية.
|تردد القناة
|11270
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|جودة صورة قناة وناسة
|SD
كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد عبر كل الأقمار
لا يعرف البعض خطوات استقبال بث القنوات التلفزيونية بنفسه وقد يلجأ البعض لوجود فني يساعده في ضبط القنوات ولاكن يقدم البديل لزواره خطوات استقبال التردد لأي قناه بطريقة بسيطة وخوة بخطوة، وتكون الخطوات كالتالي.
- بعد فتح التلفاز وجهاز الاستقبال.
- افتح قائمة الإعدادات.
- اختر إعداد القنوات.
- اضغط علي ضبط القنوات يدويًا.
- ادخل البيانات السابقة بعد اختيار اسم القمر الصناعي.
- اضغط علي كلمة بحث القناة.
- بعد إتمام عملية البحث اضغط حفظ التغيرات.
- بإمكانك ترتيب القنوات ووضع قناة وناسة في القنوات الأولي لسهولة العثور عليها.