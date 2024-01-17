يرغب الكثير في ضبط تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي عرب سات والنايل سات ولكن يقف التردد وباقي بينات الاستقبال عائق أمام الشخص بجانب عدم معرفة البعض علي خطوات البحث اليدوي بتحديد القنوات المراد تنزيلها فقط دون غيرها، وفي سطور قليلة نوضح لكم تردد وبيانات الاستقبال وأيضا خطوات استقبال القناة خطوة بخطوة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 التحديث الأخير نايل سات

ذادت اهتمام الأمهات المدّة الأخيرة بقناة وناسة للأطفال التي لاقت قَبُول شديد عند الأطفال نظرا لما تقدمه من أفلام كرتونية جذابة متناسبة مع أعمار الطفولة من عام واحد حتي ثمانية أو عشر أعوام، لوحظ ذلك الاهتمام بكثرة عمليات البحث عبر محركات البحث المتقدمة مثل جوجل، ويكون تردد القناة وبياناتها كالتالي:

ضبط تردد القناة 11470 ضبط معامل تصحيح الخطأ 5/6 ضبط معدل الاستقطاب عمودي (H) معدل الترميز 27500

تردد قناة وناسة الجديد 2024 عرب سات بدر6

تقدم قناة وناسة شخصيات كرتونية ملهمة للأطفال وتبعث في محتواها رسائل عدّة تحث الطفل علي عدم ارتكاب الأخطاء والتحلي بصفات وأخلاقيات حميدة، من الشخصيات الملهمة شخصية لولو وشخصية دودو وهم الأشهر في محتوي القناة، ويمكنك استقبال تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات بدر 6 بإدخال البيانات التالية.

تردد القناة 11270 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 جودة صورة قناة وناسة SD

كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد عبر كل الأقمار

لا يعرف البعض خطوات استقبال بث القنوات التلفزيونية بنفسه وقد يلجأ البعض لوجود فني يساعده في ضبط القنوات ولاكن يقدم البديل لزواره خطوات استقبال التردد لأي قناه بطريقة بسيطة وخوة بخطوة، وتكون الخطوات كالتالي.