رابط استخراج بطاقة الأحوال المدنية للنساء إلكترونياً 1445… و ماهي الشروط المطلوبة

رابط استخراج بطاقة الأحوال المدنية للنساء إلكترونياً 1445، بطاقة الأحوال المدنية من أهم الوثائق التي يحتاج إليها المواطن السعودي في شتى الأمور فهي تثبت هوية المواطن ومحل اقامته ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط استخراج بطاقة الأحوال المدنية والشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في استخراجها.

رابط استخراج بطاقة الأحوال المدنية للنساء إلكترونياً 1445

حيث أعلنت الحكومة السعودية عن تخصيص رابط الكتروني لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية للنساء الكترونياً والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر على الإنترنت .

ادخل على اصدار بطاقة الأحوال المدنية.

يجب على المتقدم ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

يجب التأكد من ادخال البيانات صحيحة.

ثم اضغط على أيقونة “موافق على الشروط والأحكام”.

سداد الرسوم المطلوبة .

رفع ايصال الرسوم على المنصة.

ثم اضغط على أيقونة “ارسال”.

ما هي الشروط المطلوبة لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية للنساء إلكترونياً 1445

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في استخراج بطاقة الأحوال المدنية 1445 وهي:

أن تكون المتقدمة بلغت سن الـ 18 عام.

ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

كما يجب أن تكون المتقدمة لديها الهوية الوطنية.

ان تكون المتقدمة لديها تأشيرة دخول سارية.

ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية للنساء

وإليكم الأوراق الومستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية للنساء….