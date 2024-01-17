بعد رفع أسعار الخدمات والسلع.....سعر الوقود في مصر هل هو الزيادة المنتظرة؟

اتجهت مصر بدء عام 2024 برفع أسعار الخدمات والسلع، ونشير بالذكر أن الزيادة في الأسعار تأتي في إطار جهود الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

ومما لا شك فيه أن الزيادة في أسعار الخدمات والسلع، تثير السؤال حول ما إذا كان سعر الوقود سوف يرتفع أيضًا في عام 2024، وعلى الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن بيانات محددة تشير إلى ذلك، إلا أن العديد من الخبراء يواجهون بعض الشكوك بشأن هذا الموضوع.

زيادة أسعار المترو

مع بدء التشغيل اليوم الاثنين، أول أيام العام الميلادي الجديد، وكذلك مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، تم تطبيق قرار زيادة أسعار تذاكر المترو في القاهرة، لتسجل أسعار تذاكر المترو الجديدة 2024 بعد الزيادة:

تذكرة 9 محطات:

قيمة تذكرة المترو لمسافة 9 محطات قد ارتفعت من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات. وهذا يعني زيادة بنسبة 20%. تذكرة 16 محطة:

تذكرة المترو لمسافة 16 محطة كانت تكلف 7 جنيهات وارتفعت الآن إلى 8 جنيهات. وبالتالي، تمثل هذه الزيادة 14% من القيمة السابقة. تذكرة فئة 10 جنيهات:

أيضًا، تمت زيادة قيمة تذكرة المترو لفئة 10 جنيهات من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات. وهذا يعني زيادة بنسبة 15%. تذكرة فئة 15 جنيهًا:

بالإضافة إلى الزيادات السابقة، أضافت شركة المترو تذكرة جديدة بقيمة 15 جنيهًا للركاب الذين يستخدمون المترو لمسافة تزيد عن 23 محطة.

زيادة أسعار الكهرباء

كما أعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار الكهرباء بهدف تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستدامة المالية للشركات المعنية، لتأتي أسعار الكهرباء الجديدة 2024 بعد زيادة يناير الحالي كما يلي:

الزيادة في أسعار الكهرباء العامة: تم تحديد سعر الكيلوواط الساعة بمبلغ 150 قرشا بدلاً من 125 قرشا السابقة. هذا يشمل الإنارة العامة وتستهدف تحسين جودة واستدامة الخدمات. الزيادة في شرائح الاستهلاك: تم تعديل أسعار الكهرباء للشرائح المختلفة لموازنة الاستهلاك وتشجيع التوفير. فعلى سبيل المثال، قامت الحكومة بزيادة سعر الشريحة التي يتراوح استهلاكها بين 601 و 1000 كيلوواط بمبلغ 165 قرشا بدلاً من 155 قرشا. كما تم زيادة سعر الشريحة التي تتجاوز استهلاكها 1000 كيلوواط بمبلغ 180 قرشا بدلاً من 160 قرشا. أسعار الكهرباء للمصانع: تأتي هذه الزيادة في إطار التوجه الحكومي لدعم الصناعة وتعزيز القطاع التجاري. حيث ستحاسب المصانع التي يعمل على جهد عالٍ بمبلغ 132.3 قرش لكل كيلووات ساعة بدلاً من 110 قروش. بينما ستدفع المصانع التي يعمل على جهد متوسط مبلغ 138.9 قرش لكل كيلووات ساعة بدلاً من 115 قرشا.

رفع تسعيرات باقات الإنترنت المنزلي والهوائي

كما بدأت الشركات في رفع أسعار الخدمات بهدف تحسين الجودة وتقديم خدمات أفضل للعملاء، تأتي هذه الزيادة بناءً على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على بتحريك أسعار بعض الخدمات.

ومما لا شك فيه أن نسبة الزيادة في أسعار الإنترنت الأرضي والهوائي تختلف من شركة لأخرى وتتراوح الزيادة ما بين 10٪ و15٪، حسب شركة المحمول المتعاقد معها.

سعر الوقود في مصر هل هو الزيادة المنتظرة؟

يزداد الآن الاهتمام والتكهنات حول أسعار الوقود، ينتظر الجميع في مصر اجتماعها الأول في عام 2024، ويرى العديد من الخبراء أن الأسعار سترتفع بقوة في مصر، مما يهدد بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير بعد الانخفاض الأخير في شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، ويصل إلى 34.6%.

وأشارت العديد من الأصوات الحكومية إلى أن تثبيت أسعار الوقود رغم تذبذبها عالميًا يشكل ضغوطًا متنامية على موازنة الدولة بشكل عام، ويأتي ذلك في ظل الأزمة الحادة للعملة في مصر.

وكانت تكلفة دعم المواد البترولية في موازنة العام السابق ١١٦ مليار جنيه، وتقدر مصر سعر برميل النفط في الموازنة للعام المالي الحالي عند ٨٠ دولار.

يجب الإشارة إلى أن مصر رفعت أسعار البنزين بنسب تتراوح بين ١٦ إلى ٢٤.٨ في المائة في عام ٢٠٢٤، ورفعت أسعار السولار بنسبة ١٤ في المائة.

تقوم اللجنة بإعادة النظر في الأسعار كل ربع سنة ونحن الآن على وشك إصدار قرارها بخصوص الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

أسعار الوقود

تعتبر أسعار النفط عاملاً حاسماً في تحديد سعر الوقود، وبالتالي فإن أي تغيرات في سوق النفط قد تؤثر على أسعار الوقود، ومع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، يمكن أن تكون هناك خشية من زيادة في أسعار النفط في مستقبل قريب.

وفقًا لتقارير شركة تحليلات النفط فورتيكسا، ارتفعت شحنات النفط الخام والوقود الواردة عبر مضيق هرمز إلى حوالي 7.80 مليون برميل يوميًا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، مقارنة بمتوسط 6.60 مليون برميل يوميًا في عام 2022، وهذا يشير إلى أن هناك زيادة في الطلب على النفط، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الوقود في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار النفط تقلبات في الأيام الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 4٪ قبل أن تتراجع مجددًا، هذا يدفع بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين للتساؤل عما إذا كانت التوترات في الشرق الأوسط ستؤثر على أسعار النفط وبالتالي على أسعار الوقود في عام 2024.