القط تردد قناه الجزائريه الارضيه نايل سات وفك شفرتها لمتابعة مباراة منتخب مصر ضد غانا

يواجه المنتخب المصري غدًا نظيره منتخب غانا، ونجد مشجعي منتخب الفراعنة يتساءلون عن تردد قناه الجزائريه الارضيه من أجل متابعة المباراة غدًا بين مصر وغانا، وبتقرير اليوم نرصد لكم إحداثيات القناة على النايل سات والطريقة التي من خلالها يتم تثبيت القناة وفك شفرتها للاستمتاع بالمباراة بالمجان من المنزل.

تردد قناه الجزائريه الارضيه نايل سات

القناة الجزائريه الأرضية على رأس القنوات التي تقوم بنقل منافسات كأس أمم أفريقيا بالوقت الحالي، وغدًا بكل تأكيد ستنقل اللقاء بين منتخب الفراعنة ومنتخب غانا القومي، والقناة موجودة على القمر الصناعي نايل سات بالإحداثيات التالية:

تردد القناة يأتي برقم 11680.

الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

وبعد الدخول إلى قائمة الأقمار الصناعية من قائمة التركيب اليدوي، ابدأ في إضافة القناة، ثم انقر على حفظ، ثم من جديد قم بفتح القناة بعد التأكد من تنزيلها، وأضف الشفرة الخاصة بها، حيث يظهر لك مربع حواري أضف به كود شفرة القناة ” 1100000000000000″، وبعدها OK وستتمكن من متابعة كل مباريات كأس أمم إفريقيا النسخة الحالية.

موعد مباراة مصر ضد غانا

حددنا لكم إحداثيات تردد قناه الجزائريه الارضيه على النايل سات وكيف يتم تنزيل القناة وفك الشفرة الخاصة بها، وبالنسبة لمنتخب الفراعنة، فهو يواجه منتخب غانا غدًا، حيث المباراة الثانية من إجمالي ثلاث مباريات، ويُذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة ب مع عدد من المنتخبات الإفريقية الأخرى، وتنطلق صافرة البداية في الموعد التالي: