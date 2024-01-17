لينك موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024 استعلم عن نتيجة سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

لينك موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الاول 2024 يتزايد البحث عنها من قبل أولياء الأمور حيث يشعرون بالقلق بمجرد الانتهاء من أداء الامتحانات وخاصة أنه من أحدث النظم التعليمية التي تقوم الوزارة بتطبيقها على الطلاب، ومن المقرر ظهور هذه النتيجة خلال الأسبوع المقبل حيث تم الانتهاء من الامتحانات يوم الأربعاء الماضي، والآن بصدد المراجعة ورصد الدرجات بعد الانتهاء من التصحيح.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

أعلنت الوزارة أن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالاسم 2024 لن تكون بالدرجات بل بالألوان، إليك توضيح هذه الألوان التالية:

1- االلون الأزرق:

يعكس هذا اللون تفوق الطالب بنسبة 85-100 درجة، وهذا يدل على اكتسابه المعارف والمهارات بشكل متميز.

2- اللون الأخضر:

يظهر استيعاب الطالب للمعارف والمهارات بنسبة 65-85 درجة مما يدل على أدائه الجيد.

3- اللون الأصفر:

يشير إلى حاجة الطالب إلى بعض الدعم بنسبة 50-65 درجة، مما يعكس ضرورة تقديم بعض الدعم الإضافي.

4- اللون الأحمر:

يدل على عدم اكتساب الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة بنسبة 1-50 درجة، مما يتطلب دعمًا كبيرًا لتحسين أدائه.

موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات

بدأت عمليات تصحيح امتحانات هذه المرحلة فور الانتهاء من الامتحانات، والاستمتاع للنظرأن الامتحانات قد سارت بمنتهى الدقة ولا توجد أي شكاوي حول صعوبة الامتحانات، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة من خلال مجموعة من التعليمات الآتية:

النقر على موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات ، أو من خلال موقع نتيجة نت.

، أو من خلال موقع نتيجة نت. اضغط بعد ذلك على أيقونة ” سنوات النقل”

أدخل بعد ذلك الرقم القومي الخاص بالطالب.

حدد بعد ذلك المرحلة الدراسية والصف الدراسي وهو الرابع.

حدد بعد ذلك العام الدراسي والفصل الدراسي.

انقر بعد ذلك على استعلام عن النتائج.

انتظر حتى يتم تحميل النتيجة بشكل تفصيلي.

بذلك سوف تستطيع من الحصول على النتائج بكل سهولة، مع تمنياتنا للطلاب بالنجاح والتوفيق.