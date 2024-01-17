اعرف دلوقتي .. موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الخامسة والسادسة

مسلسل حالة خاصة من أكثر المسلسلات التي من الحلقة الأولى الخاصة به تمكن من تحقيق مشاهدة ومتابعة ليس فى جمهورية مصر العربية فقط لكونه مسلسل مصري بل على مستوى دول الوطن العربي، والسبب فى ذلك يرجع إلى أحداثه الممتعة والتي بها إشارة إلى حالات طيف التوحد وكيفية التعامل معهم وأنهم ذوي قدرات كبيرة وذكاء حاد.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

يتم عرض الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل حالة خاصة فى يوم الأربعاء الذي يوافق 17 يناير، في حين أن نفس الحلقتين تعرض على قناة MBC مصر بشكل مفترق يوم الخميس والجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، كما أنه يمكن مشاهدته على منصة watch it يوم الأربعاء حلقتين متتابعين.

أحداث مسلسل حالة خاصة

أحداث المسلسل تدور حول شاب اسمه نديم تمكن من الفوز في مسابقة من سيربح المليون وتمكن من الحصول على مليون جنية، نديم مصاب بطيف توحد ولكن على قدر كبيرة من الذكاء والطموح ويرغب في العمل في مهنة المحاماة وبالفعل يذهب للتدريب لدى أكبر مكتب محاماة على مستوى الجمهورية وهو مكتب المحامية أمانى التي تقدم له كل الدعم النفسي والعاطفي، خلال أحداث المسلسل الماضية جعلته أمانى يقوم بالدفاع فى أول جلسة له فى المحكمة وتمكن من النجاح وحل القضية، أثناء عمل نديم في مكتب الأستاذة أمانى يوجد زميل له يحاول سرقة أفكاره في حل القضايا ألا أن زملاء نديم يقفون معه ويمنعوه عن فعل مثل هذه الأمور مع نديم.