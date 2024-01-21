اتحدد رسمي .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

مع بداية كل شهر هناك تساؤلات كبيرة بخصوص موعد صرف رواتب التقاعد، خاصة لكون رواتب التقاعد من خلالها يتم توفير احتياجات هذه الفئة، وسبب الاهتمام الكبير بمعرفة موعد الصرف أن هناك أخبار منتشرة بخصوص وجود زيادة في قيمة رواتب المتقاعدين على مستوى العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

وزارة المالية التابعة إلى حكومة العراق كانت قد حددت تاريخ صرف ثابت لنزول استحقاق رواتب المتقاعدين والذي يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويلاحظ أن في شهر يناير إنه تم تأخير موعد الصرف إلى يوم 3 يناير وليس 1 يناير والسبب فى ذلك إجازة رأس السنة الميلادية والجرد السنوي، وأما في شهر فبراير فإن الرواتب سوف تصرف في موعد الثابت ألا وهو يوم الخميس الذي يصادف 1/ 2 حيث يمكن للمتقاعدين صرف قيمة الرواتب مع الزيادة الجديدة التي تم إضافتها في صباح ذلك اليوم دون تأخير أو عطلة.

شروط استحقاق رواتب المتقاعدين في العراق

تم تحديد معايير وضوابط على أساس توافرها يتم صرف الاستحقاق التقاعد إلى المواطن العراقي، ويجب أن تتوفر قائمة الشروط بأكملها وتتمثل هذه الشروط فى الآتي: